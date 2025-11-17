Pri dopravnej nehode medzi Trnavou a Bučanmi zomrela v nedeľu chodkyňa

TRNAVA - Pri dopravnej nehode medzi Trnavou a obcou Bučany zomrela v nedeľu 16. novembra chodkyňa. Jej totožnosť nie je známa. V čase zrážky sa nachádzala pravdepodobne v strede cesty. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
„Päťdesiatjedenročný vodič auta išiel po hlavnom ťahu v smere od Trnavy, keď z doposiaľ nezistených príčin ľavou prednou časťou auta zachytil osobu v tmavom oblečení. Tá sa mala v tom čase pravdepodobne nachádzať v strede cesty. Chodkyňa utrpela pri zrážke zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahla,“ priblížili policajti.
Vodiča podrobili dychovej skúške i orientačnej skúške na drogy, obe mali negatívny výsledok. „Policajné hliadky museli cestu prvej triedy na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť,“ doplnila polícia. Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
„Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Na miesto bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava,“ dodali policajti s tým, že intenzívne pracujú na zistení totožnosti ženy, ktorá pri nehode prišla o život.