Vodiči, pozor! Nehoda dvoch kamiónov na diaľnici D1, uzavretý je tunel Branisko

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ŠIROKÉ - Pre nehodu dvoch kamiónov na diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko. Potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
Ako uviedol, k nehode došlo na diaľnici D1 v smere od Prešova. Na mieste zasahovali siedmi hasiči. Pomáhali s vyslobodením jedného z vodičov kamióna v súčinnosti s rýchlou zdravotnou pomocou. Dodal, že jednotka z hasičskej stanice z Prešova sa už z nehody vrátila, hasiči z Behároviec sú ešte na mieste nehody.