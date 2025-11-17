Vážna dopravná nehoda v Dvorch nad Žitavou: FOTO Z auta zostala len kopa šrotu! Vodič nafúkal vyše 3 promile

DVORY NAD ŽITAVOU - Na Komárňanskej ulici v obci Dvory na Žitavou došlo k vážnej dopravnej nehode. Vodič vozidla Peugeot Partner z doposiaľ presne nezistených príčin čelne narazil do stromu. Auto skončilo na šrot, policajti po nehode zistil, že v nehode zohral svoje alkohol.
"Vodič vozidla utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,47 mg/l, čo je v prepočte 3,06 promile," informovala polícia.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
"V tejto súvislosti pokladáme za nevyhnutné zdôrazniť, že alkohol v žiadnom prípade za volant nepatrí! Výrazne ovplyvňuje ľudskú pozornosť, reakčný čas a schopnosť správne sa rozhodovať," dodali.