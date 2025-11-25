AKTUÁLNE Dramatická nehoda autobusu pri Abramovej! Na mieste zasahujú záchranné zložky

(Zdroj: Topky)
ABRAMOVÁ - Zásah hasičov si v utorok popoludní vyžiadala dopravná nehoda autobusu pri Abramovej (okres Turčianske Teplice). Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že na mieste eviduje i ľahké zranenie.
Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ s dvoma kusmi techniky. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková uviedla, že v autobuse sa viezlo päť cestujúcich, ktorí zranenia neutrpeli, a vodič. „Cesta je už prejazdná v oboch smeroch. Príčiny nehody polícia objasňuje,“ doplnila.