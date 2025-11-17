Otrasný začiatok týždňa na cestách: Úsek D1 pri Ilave je ZABLOKOVANÝ, hromadná nehoda a zásah záchranárov!

ILAVA - Situácia na slovenských cestách nie je na prelome týždňov vôbec optimistická a po nedávnej nehode pri Trnave je tu ďalšia, tentokrát na frekventovanom úseku D1 pri Ilave. Hromadná nehoda ráta s niekoľkými autami a dokonca aj kamiónom. Celá komunikácia je zablokovaná.
O rannej nehode informovala polícia na sociálnej sieti. Všetko sa odohralo v okrese Ilava. "Aktuálne je dopravné obmedzenie na diaľnici D1 na 141,0 km v okrese Ilava z dôvodu dopravnej nehody jazdnej súpravy a troch vozidiel," spresnila polícia.
Úsekom neprejdete, obmedzenia až do obeda!
Uvedený úsek je neprejazdný v smere na Žilinu, pričom obchádzka je možná cez odpočívadlo Dubnica nad Váhom. "V smere na Bratislavu je prejazdný pravý jazdný pruh. Predpokladané dopravné obmedzenie je do 12:00 hodiny," vyslovila nie práve potešujúce správy polícia.
Vážnosť nehody dokumentuje aj fakt, že na mieste sú všetky záchranné zložky.
Článok budeme aktualizovať.