AKTUÁLNE Tragická nehoda vlaku a dodávky: Zrážka si vyžiadala obeť, železnice hlásia úplné prerušenie dopravy

PEČOVSKÁ NOVÁ VES - Nehoda vlaku a dodávky v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov si vyžiadala jednu obeť a jednu zranenú osobu. Informoval o tom operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Ako informuje na sociálnej sieti Železničná spoločnosť Slovensko, v úseku Sabinov - Lipany je prerušená vlaková doprava.

Pri nehode zahynula jedna osoba z dodávky, jedna sa ťažko zranila a rovnako sa zranila jedna osoba z vlaku. V čase nehody bolo vo vlaku 75 cestujúcich. V dotknutom úseku je aktuálne zavedená náhradná autobusová doprava.

 
 

Polícia na sociálnej sieti informovala, že k nehode dodávky s vlakom smerujúcim zo Sabinova do Lipian došlo krátko po 19.00 h na železničnom priecestí v smere od Sabinova na Pečovskú Novú Ves na vedľajšej ceste.

Ako uviedla, 27-ročný vodič dodávky zraneniam na mieste podľahol. Rušňovodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Polícia nehodu dokumentuje. Presná príčina a miera zavinenia budú predmetom vyšetrovania.

Spravá budeme aktualizovať.

 

