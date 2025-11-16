Kaliňák reaguje na škandál s Epsteinom: TOTO hovorí na Dankovu výzvu, Lajčák nateraz rozhodne neskončí!

BRATISLAVA - Člen predsedníctva koaličnej strany Smer-SD a europoslanec Erik Kaliňák zatiaľ nevidí dôvod na koniec Miroslava Lajčáka vo funkcii poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Myslí si, že z komunikácie, ktorú mal mať Lajčák s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom, nevyplýva žiadne etické porušenie ani trestná činnosť zo strany Lajčáka. Uviedol to aj v súvislosti s výzvou SNS na koniec Lajčáka pre jeho komunikáciou s Epsteinom. Vyplýva to z vyjadrenia Kaliňáka v diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12.
„Líder SNS Andrej Danko mal systematický problém s Lajčákom, keď bol ešte minister zahraničných vecí. Má na to úplne právo, je to jeho politika. Je zvykom pri ňom, že nás vyzýva, aby sme robili kroky, ktoré on považuje za správne. Ja osobne na to dôvod nevidím,“ vyhlásil.
Nový politický ŠKANDÁL: Danko bije na poplach pre komunikáciu Lajčáka a Epsteina, exminister reaguje!
Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR a šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová si myslí, že v tomto prípade ide o vážne podozrenia. Mieni, že Lajčák by mal vystúpiť pred verejnosť a kauzu vysvetľovať. „Lajčák by nemal mať dôveru nieže premiéra, ale mal by skončiť v diplomatickej a štátnej službe,“ okomentovala. Volala tiež po tom, aby relevantné orgány prešetrili, či nenastali nejaké skutky, ktoré by boli proti SR.
archívne video
Diskutovalo sa aj o demisii, ktorú podal podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) v súvislosti s výsledkami výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií. Kaliňák mu poďakoval za prácu, ktorú na rezorte odviedol. Zároveň však pripustil, že okolo výzvy boli viaceré pochybnosti. Myslí si, že sa pri ňom nezvládla komunikácia. „Pri ľubovoľnom tendri sa vždy objavia podozrenia a je na vás politicky, aby ste sa po tom, keď ste o jeho stopercentnosti presvedčení, zaňho postavili celou politickou silou. Bohužiaľ, čo sme videli, bola tlačová konferencia opustenej štátnej tajomníčky, ktorá podľa mňa nikomu v rámci celej vládnej koalície nedodala nejakú dôveru voči tendru,“ okomentoval.
Spory o vyšetrovanie stále pokračujú
Mesterová upozornila na to, že chyba bola v samotnom tendri, nie v komunikácii. „Tu je problém v tejto vláde, že jej ministri, jej nominanti tu evidentne prihrávajú verejné zdroje vlastnými ľuďom,“ podotkla. Pripomenula, že PS v tejto veci podalo trestné oznámenie. Myslí si, že odchod Kmeca nestačí. Zároveň volala aj po konci ďalších ministrov. Poukázala pritom i na ďalšie podozrivé tendre.
Politici sa dotkli aj práce orgánov činných v trestnom konaní. Kaliňák si myslí, že policajné zložky nezvládli zásah pri proteste pred ministerstvom životného prostredia. Vyčíta tiež, že sa nekoná vo veciach, v ktorých koalícia podala trestné oznámia. Krúti podľa vlastných slov hlavou nad tým, že sa zastavilo vyšetrovanie v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Informoval, že ministerstvo obrany podalo v tejto veci sťažnosť.
Jakab súhlasí so SNS
Poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) súhlasí s koaličnou SNS, ktorá vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Považuje za obrovský bezpečnostný problém pre Slovensko, že Lajčák ako vtedajší minister zahraničných vecí a súčasný premiérov poradca komunikoval s človekom odsúdeným za sexuálne trestné činy. Uviedol to na nedeľnej tlačovej konferencii.
„Toto je obrovský bezpečnostný problém pre Slovensko, keď minister zahraničných vecí, toho času poradca Roberta Fica, si dopisuje s človekom, ktorý bol vtedy už jasne odsúdený za sexuálne trestné činy. Hovorí o ňom ako o svojom priateľovi. Tykajú si krstným menom. Toto absolútne nie je v poriadku, toto nie je na vyhadzov Lajčáka zo zboru poradcov, to je na pád tejto vlády, ktorá to ešte zakrýva,“ povedal Jakab.
Dokumenty z USA otvárajú nový spor
Koaličná SNS vyzýva premiéra, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apeluje na to v súvislosti s Lajčákovou komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu (12. 11.) zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.
Lajčák uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Poukázal na to, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy. Upozornil na to, že v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.