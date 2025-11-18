Kaliňák pricestoval do Vietnamu: Rokoval o obrannej spolupráci

HANOJ - Podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák v utorok navštívil Vietnam, kde sa stretol so svojím rezortným kolegom Phan Van Giangom a generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu To Lamom. Rokovania sa týkali najmä obrannej spolupráce a Lam prostredníctvom Kaliňáka pozval premiéra Roberta Fica na návštevu Vietnamu. Informuje o tom agentúra Vietnam+.
Lam ocenil, že Kaliňákova návšteva sa uskutočnila počas 75. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi Vietnamom a vtedajším Československom. Podľa jeho slov SR vždy bola lojálnym a blízkym priateľom Vietnamu a ocenil podporu a solidaritu zo strany slovenskej vlády.
archívne video
Kaliňák na stretnutí upriamil pozornosť na úspechy Vietnamu v uplynulom období, ktoré podľa neho krajinu povýšili na kľúčového hráča v Ázii. Zdôraznil, že Hanoj zostáva jedným z najdôležitejších partnerov Slovenska v regióne. Podpredseda vlády SR tiež Lamovi navrhol spoluprácu pri identifikácii a ochrane historických pamiatok na Slovensku, ktoré navštívil vietnamský revolucionár a neskorší prezident Ho Či Min.
Slovensko a Vietnam chcú zefektívniť obrannú spoluprácu
Slovenská vláda si podľa Kaliňáka želá ďalšie zefektívnenie mnohostrannej spolupráce, najmä v obrannej sfére, kde je SR pripravená spolupracovať s Vietnamom na výskume a spoločných projektoch.
Na stretnutí s ministrom obrany Giangom slovenský minister potvrdil, že SR vyšle do Hanoja vojenského pridelenca. Spoluprácu chcú ministri prehlbovať aj v mierových operáciách pod záštitou OSN a obrannom priemysle. Obe strany tiež budú hľadať možnosti spolupráce v oblastiach akými sú kybernetická bezpečnosť alebo odstraňovania nevybuchnutých bômb a mín.