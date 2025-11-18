Utorok18. november 2025, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta, Liliana

Kaliňák pricestoval do Vietnamu: Rokoval o obrannej spolupráci

Robert Kaliňák.
Robert Kaliňák. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

HANOJ - Podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák v utorok navštívil Vietnam, kde sa stretol so svojím rezortným kolegom Phan Van Giangom a generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu To Lamom. Rokovania sa týkali najmä obrannej spolupráce a Lam prostredníctvom Kaliňáka pozval premiéra Roberta Fica na návštevu Vietnamu. Informuje o tom agentúra Vietnam+.

Lam ocenil, že Kaliňákova návšteva sa uskutočnila počas 75. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi Vietnamom a vtedajším Československom. Podľa jeho slov SR vždy bola lojálnym a blízkym priateľom Vietnamu a ocenil podporu a solidaritu zo strany slovenskej vlády.

archívne video

Príchod Róberta Kaliňáka na pracovný snem strany SMER-SD (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kaliňák na stretnutí upriamil pozornosť na úspechy Vietnamu v uplynulom období, ktoré podľa neho krajinu povýšili na kľúčového hráča v Ázii. Zdôraznil, že Hanoj zostáva jedným z najdôležitejších partnerov Slovenska v regióne. Podpredseda vlády SR tiež Lamovi navrhol spoluprácu pri identifikácii a ochrane historických pamiatok na Slovensku, ktoré navštívil vietnamský revolucionár a neskorší prezident Ho Či Min.

Slovensko a Vietnam chcú zefektívniť obrannú spoluprácu

Slovenská vláda si podľa Kaliňáka želá ďalšie zefektívnenie mnohostrannej spolupráce, najmä v obrannej sfére, kde je SR pripravená spolupracovať s Vietnamom na výskume a spoločných projektoch.

Na stretnutí s ministrom obrany Giangom slovenský minister potvrdil, že SR vyšle do Hanoja vojenského pridelenca. Spoluprácu chcú ministri prehlbovať aj v mierových operáciách pod záštitou OSN a obrannom priemysle. Obe strany tiež budú hľadať možnosti spolupráce v oblastiach akými sú kybernetická bezpečnosť alebo odstraňovania nevybuchnutých bômb a mín.

Viac o téme: Robert KaliňákVietnam
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Richard Raši
Hlas-SD je pripravený rokovať o návrhoch na odvolanie ministrov a vlády
Domáce
FOTO JE to vonku! Pozrite
JE to vonku! Pozrite si, aký majetok priznali ministri s premiérom: Úspory v krypte, luxusné byty aj zbrane
Domáce
FOTO Kaliňák reaguje na škandál
Kaliňák reaguje na škandál s Epsteinom: TOTO hovorí na Dankovu výzvu, Lajčák nateraz rozhodne neskončí!
Domáce
FOTO Polícia a neziskovka na
Polícia a neziskovka na seba tvrdo narazili: Dôvodom je KRIEDA, je 20 zápisníc pred Úradom vlády klamstvom?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Evita v Dunaji zabíja jedného hrdinu za druhým, inšpirovala sa svojim dedkom? Mrazivé spomienky na vojnu
Evita v Dunaji zabíja jedného hrdinu za druhým, inšpirovala sa svojim dedkom? Mrazivé spomienky na vojnu
Prominenti
Jožo Ráž povedal PRAVDU o Eláne: Vzťahy v kapele sú INÉ než sa zdá!
Jožo Ráž povedal PRAVDU o Eláne: Vzťahy v kapele sú INÉ než sa zdá!
Prominenti
Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému: Totalitná cenzúra v rokoch 2020-2023
Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému: Totalitná cenzúra v rokoch 2020-2023
Správy

Domáce správy

Zrušili sviatok, no ekonomika
Zrušili sviatok, no ekonomika aj tak spomalila: Analytik varuje, že úspory 230 miliónov sú nereálne!
Domáce
Ilustračné foto
Hromadná zrážka na D1: Pri nehode troch áut sa zranilo päť ľudí
Domáce
Aktualizujeme AKTUÁLNE Šéf NATO sa
AKTUÁLNE Šéf NATO sa v Bratislave stretol s premiérom Ficom: Vysmiaty Rutte pred objektívmi!
Domáce
VIDEO Vodič bez vodičského oprávnenia pod vplyvom drog narazil v Novom Meste nad Váhom do dvoch stromov
VIDEO Vodič bez vodičského oprávnenia pod vplyvom drog narazil v Novom Meste nad Váhom do dvoch stromov
Nové Mesto nad Váhom

Zahraničné

Maďarský prezident Tamas Sulyok
Maďarský prezident odovzdal brunejskému sultánovi vysoké štátne vyznamenanie
Zahraničné
Francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Európa odmieta byť technologickým vazalom Spojených štátov a Číny, uviedol Macron
Zahraničné
Taliansky minister obrany
Taliansky minister navrhuje zriadiť novú jednotku na boj s hybridnými hrozbami
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz.
Nemecký kancelár Merz vyzval na dodržiavanie bezpečnosti na vianočných trhoch
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Dcéra Claudie Schiffer je
Dcéra Claudie Schiffer je brutálne HOT: Krásna ako mama a... Pozrite na ten bujný dekolt!
Zahraniční prominenti
Eva Twardzik
Evita v Dunaji zabíja jedného hrdinu za druhým, inšpirovala sa svojim dedkom? Mrazivé spomienky na vojnu
Domáci prominenti
Známa Slovenka 3 mesiace
Známa Slovenka 3 mesiace po ROZCHODE: Je opäť ZADANÁ... Doslova žiari!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Johnny Knoxville
Z hviezdy šou Jackass je ŽENÁČ: Novomanželov oddával ikonický režisér!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

KVÍZ: Ako dobre poznáte
KVÍZ: Ako dobre poznáte svoje srdce?
vysetrenie.sk
Najdlhší a najzáhadnejší rok
Najdlhší a najzáhadnejší rok modernej HISTÓRIE: Dostal DVE SEKUNDY navyše! Bude sa to opakovať aj v budúcnosti?
Zaujímavosti
Lekár šokoval internet: Rýchly
Lekár šokoval internet: Rýchly TRIK na bolesť hrdla, ktorý máte doma! Zaberie za PÁR SEKÚND
Zaujímavosti
Rozprávkové mestečko: Freudenberg prežil
Rozprávkové mestečko: Freudenberg prežil dva ničivé požiare a stal sa filmovou kulisou
dromedar.sk

Dobré správy

Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk

Ekonomika

TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom

Šport

Slovensko U21 – Anglicko U21: Online prenos zo šlágra kvalifikácie o postup na ME 2027
Slovensko U21 – Anglicko U21: Online prenos zo šlágra kvalifikácie o postup na ME 2027
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
Rumunsko – Slovensko: Online prenos z kvalifikácie o postup na ME 2027 v basketbale
Rumunsko – Slovensko: Online prenos z kvalifikácie o postup na ME 2027 v basketbale
ME v basketbale
VIDEO Brutálnu bitku hráčov museli upokojiť až ťažkoodenci: Vzduchom lietali päste a obušky
VIDEO Brutálnu bitku hráčov museli upokojiť až ťažkoodenci: Vzduchom lietali päste a obušky
Ostatné
HK Poprad – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 20. kola Tipsport ligy
HK Poprad – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 20. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Novinky
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Novinky
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
Klasické testy
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky

Kariéra a motivácia

Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Pre zamestnávateľov
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
Motivácia a inšpirácia
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
Vyhorenie
7 užitočných tipov, ako podporiť kolegu, ktorý prežíva náročné obdobie
7 užitočných tipov, ako podporiť kolegu, ktorý prežíva náročné obdobie
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Výber receptov
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie stehno

Technológie

Lovci „mamutov“ dorazili aj na Slovensko: Obávaný podvod Telekopye už funguje aj u nás, takto prebieha
Lovci „mamutov“ dorazili aj na Slovensko: Obávaný podvod Telekopye už funguje aj u nás, takto prebieha
Bezpečnosť
Najpokročilejší model na predpovedanie počasia je tu: WeatherNext 2 od Googlu ťa pripraví aj na najhoršie
Najpokročilejší model na predpovedanie počasia je tu: WeatherNext 2 od Googlu ťa pripraví aj na najhoršie
Technológie
AKTUÁLNE: Internet skolaboval a weby po celom svete padajú, vrátane slovenských. Čo sa deje a ako dlho to bude trvať?
AKTUÁLNE: Internet skolaboval a weby po celom svete padajú, vrátane slovenských. Čo sa deje a ako dlho to bude trvať?
Správy
Okamžite aktualizuj prehliadač Chrome. Google potvrdil hackerské útoky, ktoré prebiehajú práve teraz
Okamžite aktualizuj prehliadač Chrome. Google potvrdil hackerské útoky, ktoré prebiehajú práve teraz
Aplikácie a hry

Bývanie

Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook

Pre kutilov

Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Recepty
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ktoré znamenia majú najväčší dar intuície? Pozrite sa spolu s nami na astrologickú 5-tku šiesteho zmyslu
Partnerské vzťahy
Ktoré znamenia majú najväčší dar intuície? Pozrite sa spolu s nami na astrologickú 5-tku šiesteho zmyslu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zrušili sviatok, no ekonomika
Domáce
Zrušili sviatok, no ekonomika aj tak spomalila: Analytik varuje, že úspory 230 miliónov sú nereálne!
Boris Pistorius
Zahraničné
Desivá predpoveď nemeckého ministra: TOTO mohlo byť posledné mierové leto! Rusko zaútočí na NATO
AKTUÁLNE Šéf NATO sa
Domáce
AKTUÁLNE Šéf NATO sa v Bratislave stretol s premiérom Ficom: Vysmiaty Rutte pred objektívmi!
Rodinná dráma na Spiši:
Domáce
Rodinná dráma na Spiši: Prehovorili príbuzní chlapčeka, ktorého bodol strýko do hlavy

Ďalšie zo Zoznamu