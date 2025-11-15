Bezpečnostné opatrenia: Polícia vykonávala akcie zamerané na odhaľovanie krádeží

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Polícia aj tento týždeň vykonávala v rôznych častiach Slovenska preventívno-bezpečnostné opatrenia zamerané na odhaľovanie krádeží v maloobchodných prevádzkach. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru na sociálnej sieti.
„Do opatrení sú zapojené uniformované zložky, ale aj v civilnom odeve. Policajti v civile sa pohybujú medzi samotnými zákazníkmi v predajni. Počas poslednej akcie sme skontrolovali 1642 prevádzok,“ priblížilo. Policajti avizovali, že v opatreniach budú pokračovať.