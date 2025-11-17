Polícia vyšetruje krádež v predajni: Jeden z mužov napadol ochranku aj personál

TRENČÍN - Trenčianski policajti začali trestné stíhanie pre prečin krádeže a výtržníctva. Po krádeži dvojice mužov (22 a 32 rokov) v predajni v Trenčíne jeden z nich napadol a zranil pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a napadol aj jedného zamestnanca predajne. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
V nedeľu (16. 11.) večer si muži naložili do nákupného vozíka tovar v hodnote takmer 350 eur. Následne bez zaplatenia opustili predajňu. Vonku pred ňou ich dobehli dvaja pracovníci SBS spolu s dvoma zamestnancami. Mladší zo zlodejov fyzicky zaútočil na oboch pracovníkov SBS údermi päsťou, okolo ktorej mal omotanú retiazku. Pracovníci SBS utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. Po útoku podozrivé osoby z miesta odišli na aute. Odcudzený tovar zostal pred predajňou.
Automobil vypátrali policajti, bol v ňom 22-ročný muž, ktorému obmedzili osobnú slobodu. Druhý, 32-ročný muž vo vozidle nebol, policajti ho vypátrali a po predchádzajúcom súhlase prokurátora zadržali. Oboch umiestnili do cely policajného zaistenia. V prípade polícia aktuálne vykonáva ďalšie procesné úkony.