ŠKRÍPANIE v koalícii neprestáva: Danko naplnil svoju hrozbu, kľúčové rokovanie bez predsedu, môže za to JEDEN človek!

BRATISLAVA - Ešte stále trucuje. Reč je o šéfovi Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi, ktorý sa odmietol ukázať na koaličnej rade. Prítomní boli pritom aj samotní ako Rudolf Huliak či Samuel Migaľ. Šéf národniarov ale svojou neprítomnosťou už pohrozil skôr, a síce po zverejnení časti spisov Jeffreyho Epsteina.
archívne video
Už z prvotnej fotografie, ktorú v pondelok zverejnil predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) bolo zjavné, že na nej niečo nesedí. Na fotografii totiž niekto chýbal. Bol to jeden z koaličných lídrov súčasnej vlády - Andrej Danko z SNS.
Riešili priebeh schôdze
Koalícia mala pritom na programe rokovania mimoriadne dôležitú schôdzu, ktorá začína už dnes 25. novembra. Jednou z tém bol aj samotný postup rokovania na tejto schôdzi. Zúčastnení sa zhodli na tom, že prioritou budú návrhy zákonov predložené v skrátenom legislatívnom konaní, či už tie, ktoré sú už aktuálne zaradené v návrhu programu tejto schôdze, a rovnako aj tie, ktoré môžu byť doručené do parlamentu ešte počas priebehu schôdze. Svoje "žetóny" už pri prelamovaní veta o zákone s hazardom avizoval aj samotný Huliak.
Koaličná dráma kvôli Lajčákovi: Danko odmieta chodiť na Úrad vlády! Trvá na tom, že musí skončiť
Zase ten Lajčák
A prečo nakoniec Danko neprišiel? Stačí si spomenúť na jeho nedávne slová z brífingu o nebohom pedofilovi Jeffreym Epsteinovi. "Ja si neviem predstaviť, že vkročím na Úrad vlády, keď poradcom predsedu vlády má byť, hoc si to má premiér právo vybrať, ale byť poradcom pre národnú bezpečnosť, to nie je len poradca predsedu vlády. Takže trvám na tom, že Lajčák (Miroslav Lajčák, poradca premiéra, pozn. red.) musí vo svojej pozícii skončiť," odôvodnil už skôr svoju avizovanú neúčasť Danko.
"Nie som žiadny politický mäsiar. Pred každým vážnym personálnym rozhodnutím si preverujem fakty, nekonám na báze mediálneho tlaku alebo bubliny, alebo preto, aby som niekoho uspokojil," povedal na margo hypotetického odvolávania svojho poradcu Fico. Dodal, že na adresu Lajčáka by sa zatiaľ neznieslo nič, čo by ho na túto funkciu diskvalifikovalo.
Šéf SNS Andrej Danko poslal nakoniec na koaličnú radu šéfa klubu SNS Romana Michelka. Tak to uvádza portál Aktuality.sk. "Je príprava schôdze a v podstate ide o koordináciu legislatívnych návrhov, čiže ja som tam tieto veci zastupoval," dodal Michelko. Schôdzu by chceli zavŕšiť do 12. decembra.