Sobota15. november 2025, meniny má Leopold, zajtra Agnesa

Koaličná SNS má toho dosť: Škandál s Epsteinom graduje, pán premiér, okamžite ukončite spoluprácu s Lajčákom!

Danko chce, aby Lajčák skončil ako poradca premiéra. Zobraziť galériu (2)
Danko chce, aby Lajčák skončil ako poradca premiéra. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Koaličná SNS vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apeluje na to v súvislosti s Lajčákovou komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Vyplýva to zo stanoviska národniarov, ktoré poskytla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.

SNS hovorí o škandále

„Lajčák bol ministrom zahraničných vecí a v rokoch 2016 až 2020 zastával vysoký post v mene SR v OSN. SNS ako súčasť tejto vlády považuje za škandál, ak minister zahraničných vecí a vysoký štátny predstaviteľ priebežne informoval o vývoji a interných záležitostiach vlády osobu, ktorá účelovo získavala informácie a posúvala ich záujmom inej vlády. Je nepredstaviteľné, že sa Lajčák verejne prizná, že s predmetnou osobou komunikoval a podľa obsahu správ sa s ňou aj osobne stretával,“ uviedla SNS.

archívne video

Danko chce od Lajčáka okamžite vysvetliť komunikáciu, ktorá unikla v kontexte nebohého Epsteina (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Trvá preto na konci Lajčáka vo funkcii poradcu premiéra. „SNS nechce posudzovať, či ministrovi z poskytovania týchto informácií plynuli akékoľvek výhody. Lajčák nemôže byť poradcom predsedu vlády v akejkoľvek oblasti. SNS túto požiadavku vznáša ako koaličný partner a verí, že predseda vlády nebude našu požiadavku ignorovať,“ doplnili národniari.

Výzva na preverenie komunikácie

Zároveň opäť vyzvali ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby preveril všetku komunikáciu rezortu vo vzťahu k predmetnej adrese. Apelovali naňho, aby poskytol príslušným orgánom informácie o tom, či dochádzalo alebo nedochádzalo k úniku informácií, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť štátu.

Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu (12. 11.) zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.

Lajčák uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Poukázal na to, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy. Upozornil na to, že v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.

Rezort diplomacie sa vyšetrovania nezúčastní

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v reakcii na výzvu Danka na kontrolu komunikácie uviedlo, že nevstupuje a nebude vstupovať svojimi výrokmi do žiadneho vyšetrovania. V predmetnej veci odporučilo obrátiť sa na samotného Lajčáka.

Viac o téme: KomunikáciaRobert FicoSNSAndrej DankoMiroslav LajčákJeffrey Epstein
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Nový politický ŠKANDÁL: Danko
Nový politický ŠKANDÁL: Danko bije na poplach pre komunikáciu Lajčáka a Epsteina, exminister reaguje!
Domáce
Koalícia sa háda kvôli
Koalícia sa háda kvôli hazardu: Huliak žiada prelomenie veta prezidenta, Danko to odmieta! Ako bude konať Hlas?
Domáce
Minister zdravotníctva SR Kamil
Ostrý útok SNS na Šaška: Venuje sa druhoradým témam a skutočné problémy nerieši! Tento zákon mu nepodporíme
Domáce
FOTO Šimečka sa v televíznom
Šimečka sa v televíznom dueli rozčertil: Na Danka kričal, buďte TICHO! Čím ho šéf SNS tak rozbesnil?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Definitívne je legendou! Krst knihy o Emilovi Horváthovi: Už dávno nie som mladší
Definitívne je legendou! Krst knihy o Emilovi Horváthovi: Už dávno nie som mladší
Prominenti
Mal stovku trofejí a svetovú slávu: Legendárny kulturista padol až na dno, z ulice ho vytiahol tento muž
Mal stovku trofejí a svetovú slávu: Legendárny kulturista padol až na dno, z ulice ho vytiahol tento muž
Prominenti
Brífing strany SaS: Gröhling reaguje na odvolanie Kmeca
Brífing strany SaS: Gröhling reaguje na odvolanie Kmeca
Správy

Domáce správy

FOTO Končiaci Kmec chcel dať
Končiaci Kmec chcel dať vyhlásenie: Šou však urobil Soták, v EÚ sú kreténi a ide do kytek, naše školstvo je p*deli!
Domáce
Ilustračné foto
Hnutie Slovensko chce zaistiť odškodnenie obetiam nezákonných sterilizácií
Domáce
Ilustračné foto
Požiar v okrese Kežmarok: Garáž pohltili plamene
Domáce
Rozsiahly požiar v Lendaku: Garáž s autami aj spotrebičmi zachvátili plamene, zasahovali hasiči
Rozsiahly požiar v Lendaku: Garáž s autami aj spotrebičmi zachvátili plamene, zasahovali hasiči
Kežmarok

Zahraničné

Ilustračné foto
Nemecká parlamentná stráž varuje poslancov pred podozrivými USB kľúčmi
Zahraničné
Ilustračné foto
Čínske letecké spoločnosti ponúkajú vrátenie peňazí za lety do Japonska
Zahraničné
Poľský prezident Karol Nawrocki
Poľský premiér Tusk kritizoval pôsobenie prezidenta Nawrockeho vo funkcii
Zahraničné
Ilustračné foto
Češka doplatila ŽIVOTOM na šialený kúsok na rakúskom vlaku: Surfovanie ju stálo to najcennejšie
Zahraničné

Prominenti

Viac FOTO vnútri! Emil Horváth (80) krstil
Emil Horváth (80) krstil svoju knihu: S TOUTO sympatickou ryšavkou je ženatý už 54 rokov!
Domáci prominenti
VIDEO VNÚTRI! STRACH Ariany Grande: Muž
STRACH Ariany Grande: Muž preskočil zábrany a vrhol za na ňu... Kolegyňa zakročila ako superhrdinka!
Zahraniční prominenti
ZÁSNUBY páru z Markízy:
ZÁSNUBY páru z Markízy: Tehotná hviezda Love Islandu a režisér sa budú brať!
Domáci prominenti
Hark Bohm
Filmový svet v smútku: Zomrel slávny režisér (†86)!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Máte platnú letenku aj
Máte platnú letenku aj pas? Aj tak vás môžu z lietadla VYHODIŤ: Dôvod vás prekvapí! Bezpečnosť alebo diskriminácia?
Zaujímavosti
Ako dobre poznáte svet?
Ako dobre poznáte svet? Otestujte sa v našom cestovateľskom KVÍZE plnom prekvapení!
dromedar.sk
NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom:
NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom: VIDEO Starý vodič zarába milióny a stále jazdí! Jeho dôvod vás dojme k slzám
Zaujímavosti
Šedivé vlasy nie sú
Šedivé vlasy nie sú len znakom starnutia: Vedci odhaľujú, že môžu chrániť telo pred rakovinou!
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!

Šport

Luxusný náskok pre Shiffrinovú: Online prenos z 2. kola slalomu žien v Levi
Luxusný náskok pre Shiffrinovú: Online prenos z 2. kola slalomu žien v Levi
Lyžovanie
VIDEO Hlasy po víťazstve roka: Slováci sú unavení, ale šťastní, Boban ukázal, že patrí do reprezentácie
VIDEO Hlasy po víťazstve roka: Slováci sú unavení, ale šťastní, Boban ukázal, že patrí do reprezentácie
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Slovensko je blízko MS 2026: Do tretice všetko dobré, nováčik hrdinom, debut ako zo sna!
Slovensko je blízko MS 2026: Do tretice všetko dobré, nováčik hrdinom, debut ako zo sna!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Šesťgólová dráma v St. Louis: Dvorský nebodoval, jeho tím prišiel dvakrát o náskok
VIDEO Šesťgólová dráma v St. Louis: Dvorský nebodoval, jeho tím prišiel dvakrát o náskok
NHL

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
KarieraInfo.sk
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
KarieraInfo.sk
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Rady a tipy
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov

Technológie

Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Bezpečnosť
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
Android
AKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na svete
AKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na svete
Bezpečnosť
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Bezpečnosť

Bývanie

9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax

Pre kutilov

Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zriedkavo videná vnučka princeznej Margaret, s ktorou sa nikdy nestretla: Zdedila výnimočný prsteň, ktorý nosí len keď...
Zahraničné celebrity
Zriedkavo videná vnučka princeznej Margaret, s ktorou sa nikdy nestretla: Zdedila výnimočný prsteň, ktorý nosí len keď...
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Končiaci Kmec chcel dať
Domáce
Končiaci Kmec chcel dať vyhlásenie: Šou však urobil Soták, v EÚ sú kreténi a ide do kytek, naše školstvo je p*deli!
Výrobcovia sirupov prešli vláde
Domáce
Výrobcovia sirupov prešli vláde cez rozum: Kreatívita pri zdaňovaní bez hraníc, takto s nimi vybabrali!
Koaličná SNS má toho
Domáce
Koaličná SNS má toho dosť: Škandál s Epsteinom graduje, pán premiér, okamžite ukončite spoluprácu s Lajčákom!
Ilustračné foto
Domáce
Slovákov bombarduje TÁTO správa: Nenechajte sa nachytať, jedna chyba vám môže VYBIELIŤ účet

Ďalšie zo Zoznamu