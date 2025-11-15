Kriedová revolúcia neobstála všade: POTUPA v Ružomberku, študenti museli vziať do rúk kýble a začať umývať!

Sobota15. november 2025, meniny má Leopold, zajtra Agnesa

RUŽOMBEROK - Na Katolíckej univerzite to v týchto dňoch poriadne vrie! Po celom Slovensku sa šíri takzvaná „kriedová revolúcia“ a študenti kreslia na chodníky odkazy smerujúce k aktuálnej spoločenskej situácii. Kým inde prechádzajú bez povšimnutia, v Ružomberku sa z okázalých nápisov stal problém. Partia študentov Filozofickej fakulty tvrdí, že ich úplne bežný odkaz museli na pokyn ochranky okamžite zmazať.

Na prípad upozornilo spravodajstvo Zumag na webe Katolíckej univerzity v Ružomberku"Chceli sme iba napísať ‘Ideme zlým smerom’. Úplne slušne, bez vulgarizmov, dokonca sme ani Fica nespomenuli," opisuje študentka, podľa ktorej bol pred knižnicou už niekoľko dní plný chodník podobných odkazov. Nikto ich neriešil – až do štvrtka. Vraj mali jednoducho smolu.

Prišiel SBS-kár a bolo po všetkom

Keď začali písať, pristúpil k nim pracovník SBS z rektorátu. Podľa študentov síce pôsobil navonok pokojne, no bolo z neho cítiť „agresivitu a znechutenie“. Žiadal ich, aby nešpinili súkromný pozemok a vypýtal si ich ISIC-y (preukazy, ktoré študenti dostávajú pri zápise na vysokú školu, pozn. red.). "V šoku som mu kartičku dala, čo bola chyba. Doteraz to ľutujem," priznáva študentka. Ochranka ich doklady odniesla na rektorát, no o pár minút sa vrátila – s novým príkazom: nápisy zmazať. A nielen tie ich.

"Bonznúť" ich vraj mala žena z knižnice

Študenti tvrdia, že museli ísť kúpiť špongie aj vodu a všetko vlastnoručne umyť, kým ich SBS-kár fotil. Situáciu mala podľa nich spustiť neznáma žena z knižnice, ktorá mala nahlásiť, že študenti „kreslia po chodníku“. Keď prechádzala okolo, údajne im odkázala, či im „už úplne nepreplo“.

Rektorá však tvrdí niečo iné. "Vedenie Katolíckej univerzity nedalo žiaden povel na odstránenie nápisov," stojí v ich stanovisku. Zároveň dodávajú, že slobodu slova považujú za dôležitú, pokiaľ neporušuje zásady slušnosti a zákony.

Študenti však strach nemajú. "Je to len krieda. Nechápem, prečo z toho robia také haló," hovorí jedna zo študentiek. Podľa ďalšieho išlo len o vyjadrenie názoru na situáciu na Slovensku – nič viac, nič menej.

