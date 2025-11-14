Požiar rodinného domu v Trstenej na Ostrove napáchal škodu takmer 300-tisíc eur

TRNAVA - Požiar rodinného domu a prístrešku v Trstenej na Ostrove (okres Dunajská Streda) spôsobil škodu predbežne vyčíslenú na 295.000 eur. Na tiesňovú linku požiar ohlásili vo štvrtok 13. novembra krátko pred 20.00 h. Hasičom sa ho podarilo zlikvidovať. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po príchode na miesto udalosti bol požiar v pokročilom štádiu a rýchlo sa šíril. Hasiči ho zlikvidovali niekoľkými prúdmi vody za súčasného rozoberania konštrukcie objektu, aby sa dostali ku skrytým ohniskám,“ priblížili hasiči. Pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje.
Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Na mieste udalosti zasahovali profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy, zo Šamorína, z Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave a dobrovoľní hasiči z Trstenej na Ostrove, Baky, Gabčíkova a Rohoviec.