Nový politický ŠKANDÁL: Danko bije na poplach, údajná komunikácia Lajčáka a Epsteina spustila lavínu otáznikov!

Danko sa obáva, že Fico robí rovnaké chyby, ako pred rokom 2020.
Danko sa obáva, že Fico robí rovnaké chyby, ako pred rokom 2020. (Zdroj: SITA/Branislav Bibel, AP/New York State Sex Offender Registry, Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Kauza okolo zverejnených dokumentov nebohého sexuálneho delikventa a filantropa Jeffreyho Epsteina má nečakanú dohru aj na Slovensku. Medzi stovkami strán komunikácie sa objavuje aj povedomé meno bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, čo okamžite rozvírilo politickú scénu. Predseda SNS Andrej Danko reagoval ostrou tlačovkou, kde naznačil možné prepojenia na citlivé úniky informácií zo slovenského prostredia.

VIDEO Tlačová konferencia Andreja Danka:

Danko chce od Lajčáka okamžite vysvetliť komunikáciu, ktorá unikla v kontexte nebohého Epsteina (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko hneď na úvod priznal, že spočiatku váhal, či sa vôbec vyjadriť, no napokon podľa vlastných slov musel. "Musím sa však vyjadriť k týmto témam a v kontexte Jeffreyho Epsteina a jeho komunikácie s našim bývalým ministrom zahraničných vecí, mi už dávajú súvis," povedal Danko.

Šokujúca komunikácia, ktorá rozbúrila politické vody

Obrovská kauza vznikla odtajnením rozsiahlych e-mailov. Dohromady ide o 20-tisíc strán dokumentov. V niektorých pasážach sa objavuje viackrát bývalý ministrer zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý sa v roku 2018 ocitol v komunikácii s kontroverzným americkým finančníkom Jeffrey Epsteinom. Neskôr bol Epstein odsúdený sexuálny predátor a politicky toxická postava. Podľa zverejnených správ Epstein oslovoval Lajčáka familiárne ako „Miro“ a plánovali spolu stretnutia v New Yorku či na Palm Beach.

Komunikácia naznačovala, že sa zaujímali o slovenskú politiku: ide napríklad o situáciu s Robertom Ficom, Peter Pellegrinim a Zuzanou Čaputovou. Riešili tiež migračný pakt OSN či potenciálnu demisiu Lajčáka, ak Slovensko neschváli danú dohodu. Lajčák komunikáciu nepotvrdil a nie je jasné, či e-maily písal on sám — zasielané boli z adresy jeho ministerstva. Ak by sa potvrdilo, že mal s Epsteinom úzke styky ovplyvňujúce slovenskú politiku, mohlo by to mať vážne dôsledky pre jeho reputáciu a dôveru voči diplomatickému pôsobeniu, minimálne podľa Danka.

Andrej Danko
Zobraziť galériu (5)
Andrej Danko  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V prejave sa opakovane vracal k roku 2018 a pádu vlády Roberta Fica. Podľa Danka sa dnes objavujú otázky, „kto vedel, že vláda padne ‘podľa plánu’ už v marci 2018,“ pričom tvrdí, že on sám vtedy netušil, čo sa má diať. Pripomenul, že v tej dobe sa Lajčák pohyboval na vrchole slovenskej diplomacie: "Niet pochýb, že je profesionál. Práve preto by mal povedať, či sú e-maily autentické."

Šéf SNS tvrdí, že niektoré pasáže komunikácie pôsobia ako náznak prenášania interných informácií do zahraničia. "Niekto tieto veci vynášal z kuchyne vlády do USA a uráža ma to," vyhlásil. Spomenul aj obdobie sporu o Marakéšsky pakt: „Do Marakešu nepôjde ani upratovačka z ministerstva zahraničných vecí. A dnes sa dozvedám, že voči mne nebojoval len Lajčák, ale aj Epstein.“

Andrej Danko
Zobraziť galériu (5)
Andrej Danko  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko upozorňuje, že ak je komunikácia skutočne Lajčákova, musí prísť jasné vysvetlenie: „Ak je to on, tak má čo vysvetľovať a nemá sa čo skrývať v Poprade, alebo kde. Ak to nie je on, mal by povedať, kto to je.“ Podľa Danka ide o otázku bezpečnosti štátu, keďže Epstein „získaval spravodajské informácie“ a „využíval naivných a hlúpych politikov“.

Predseda SNS tvrdí, že udalosťami posledných rokov sa začína vytvárať nepríjemný obraz o tom, ako boli podľa neho ovplyvňované procesy na najvyšších miestach. "Vidím súvis aj voľby prezidentky Čaputovej… Lajčák mi vtedy povedal: ‘Andrej, nekandiduj, vybrali si Čaputovú’."

Andrej Danko
Zobraziť galériu (5)
Andrej Danko  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko preto vyzýva vládu, aby situáciu preverila. "Pýtam sa, či táto vláda vôbec vládne. Fico by mal takým ľuďom pozastaviť výkon," nazdáva sa Danko, čím naznačil, že očakáva aj reakčnú tlačovku Lajčáka.

Kauza podľa neho nesmie zostať bez odozvy, pretože ide o dôveru v štátne inštitúcie. „Ak neurobí táto vláda niečo, dopadne to horšie ako v roku 2020,“ uzavrel Danko s tým, že dodal, že už aj koaličný Hlas sa topí v problémoch a od Fica očakáva výraznejšiu iniciatívu. Ľudí ako Lajčák či Maroš Šefčovič označil za "zdedených" po expremiérovi Mikulášovi Dzurindovi.

Andrej Danko
Zobraziť galériu (5)
Andrej Danko  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Viac o téme: KomunikáciaKritikaE-mailRobert FicoSNSAndrej DankoMiroslav LajčákJeffrey EpsteinSlovenská národná strana
Ďalšie zo Zoznamu