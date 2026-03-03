Finančná správa bola pri objasňovaní možnej korupcie u daňových kontrolórov plne súčinná

BRATISLAVA - Finančná správa (FS) poskytla polícii pri objasňovaní podozrenia z korupcie u dvojice daňových kontrolórov plnú súčinnosť. Informoval hovorca FS Daniel Kováč v súvislosti s utorkovou policajnou akciou Rozlúčka, pri ktorej zadržali dve osoby pôsobiace na oddelení daňovej kontroly.
„Tisíce daňových kontrolórov si robia svoju prácu poctivo a svedomito, žiaľ, našli sa aj takí, ktorí sa služobnej prísahe s najväčšou pravdepodobnosťou spreneverili. V danom prípade budeme postupovať striktne v zmysle zákona,“ deklaroval hovorca.
Zadržané osoby obvinila polícia zo zločinu prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podľa doterajších zistení mali pri kontrolách podnikateľských subjektov v oblasti elektronických registračných pokladníc žiadať a prijímať úplatky v hotovosti vo výške od 200 do 1200 eur. Úplatky mali byť poskytované za to, že zistené porušenia nebudú prejednané a nebude uložená zákonom stanovená pokuta.