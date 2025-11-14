Poľský vodič sa hnal obcou, išiel 115 kilometrov za hodinu! Polícia ho pokutovala

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
HONTIANSKE TESÁRE - Mladého vodiča z Poľska pokutovala policajná hliadka po tom, čo v stredu (12. 11.) obcou Hontianske Tesáre v okrese Krupina prechádzal rýchlosťou 115 kilometrov za hodinu. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, 20-ročnému vodičovi uložila na mieste pokutu 800 eur.
V Pliešovciach v okrese Zvolen zase policajti zastavili 41-ročnú vodičku, ktorá nemala pri sebe vodičský preukaz. „Hliadka zistila, že ho má zadržaný pre jazdu pod vplyvom drog. Následný test na drogy odhalil, že ani tentoraz to nie je inak, vodička mala pozitívny test na metamfetamín a extázu,“ informovala polícia s tým, že ďalšiu jazdu jej zakázali.
