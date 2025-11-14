Norimberg zažil masovú evakuáciu: Objavili bombu z druhej svetovej vojny! Chystá sa zneškodnenie

NORIMBERG - K rozsiahlej evakuácii došlo v piatkových večerných hodinách v meste Norimberg v spolkovej krajine Bavorsko na juhu Nemecka pred plánovaním zneškodnením leteckej bomby pochádzajúcej z čias druhej svetovej vojny. Informuje o tom agentúra DPA.
Mesto oznámilo, že je potrebné uzavrieť cesty v okruhu 800 metrov od miesta, kde sa munícia nachádza, a svoje domovy bude musieť opustiť až 21.000 miestnych obyvateľov. Predstavitelia Norimbergu uviedli, že ide o doposiaľ najväčšiu evakuačnú operáciu potrebnú po objavení bomby z druhej svetovej vojny v tomto meste. Bomba má hmotnosť približne 450 kilogramov a objavili ju počas stavebných prác na ulici Avenarius Strasse v norimberskej štvrti Grossreuth, spresnila DPA. Operácia zameraná na jej zneškodnenie sa začne po tom, čo sa skončí evakuácia, uviedli predstavitelia mesta.
Na miesto vyslali stovky členov bezpečnostného personálu - takmer 500 hasičov, približne 250 dobrovoľníkov záchrannej služby, 60 príslušníkov civilnej ochrany a viac než 100 policajtov. Polícia začala s uzatváraním ciest v dotknutej oblasti približne o 19.30 h. Ulicami štvrte prechádzali vozidlá s megafónmi a informovali obyvateľov, čo majú robiť. Ľudí z oblasti kyvadlovo evakuovali autobusmi na námestie Berliner Platz, kde bolo pre nich v priestoroch školského zariadenia zriadené záchytné centrum.