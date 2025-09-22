Návrat slovenskej legendy a Sivákov najťažší súper kariéry: Kde a ako sledovať RFA 24?

Už v piatok 26. septembra sa uskutoční galavečer RFA 24 v Bratislave, ktorého generálnym partnerom je spoločnosť Tipos. Hlavným zápasom bude duel Škondrič vs. Aly
Pôjde o návrat zakladateľa slovenskej MMA scény Ilju Škondriča do klietky po vyše 8 rokoch a takisto aj jeden z jeho posledných zápasov kariéry. Do akcie sa taktiež vráti aj Václav Sivák, ktorého čaká súboj proti Glory zápasníkovi Angelovi Volpemu. Vstupenky napodujatie nájdete v sieti Predpredaj.
Voyo a Pay PerView
Celý galavečer bude vysielať platforma Voyo, ku ktorému však treba mať ešte zaplatené Voyo maximum. Pre divákov z celého sveta bude taktiež spustený stream cez platformu Sportlive24, na ktorej pri použití kódu bude prenos stáť len 9.90 €. Plná cena galavečera je 12.90 €. Najväčšiu pozornosť divákov pútajú dva hlavné zápasy, v ktorých uvidíme náročné previerky pre obe predné postavy česko-slovenskej bojovej scény.
Škondričov súper Mohamed Aly jehlavným trénerom UFC Gymu v Dubaji a na rozdiel od slovenskej legendy má oveľa väčšie zápasové tempo. Vekový rozdiel medzi oboma bojovníkmi je minimálny a hoci je Škondrič považovaný za mierneho favorita, nič ľahké ho v klietke nečaká.To isté sa dá povedať aj o Václavovi Sivákovi, ktorý vyzve súčasného Glory bojovníka Angela Volpeho. Taliansky kickboxer má v Glory skóre 1-0 a vo svojom debute porazil legendu Youssefa Boughanema na body.
V porovnaní so všetkými doterajšími Sivákovými súpermi ide o jeho rebríčkovo najsilnejšie postaveného protivníka.Galavečer taktiež prinesie zápasy domácich hviezd Dávida Šajbena, Martina Horínka, Mareka Medovarského či hviezdneho boxera Ivana Pavleho.