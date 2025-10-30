EÚ nebude platformy nútiť, aby vyhľadávali obsah so zneužívaním detí

BRUSEL - EÚ nebude od internetových platforiem vyžadovať, aby kontrolovali súkromné správy s cieľom odhaliť obrázky sexuálneho zneužívania detí. Vyplýva to z nezhody medzi členskými štátmi, z ktorých niektoré namiesto zavedenia povinnosti presadili pokračovanie princípu dobrovoľnosti zo strany platforiem. Informuje o tom agentúra AFP.
Európska komisia v roku 2022 prišla s návrhom zvaným „Chat Control“. Na jeho základe chcela platformám uložiť povinnosť odhaľovať a nahlasovať materiály zobrazujúce zneužívanie detí či pokusy páchateľov kontaktovať maloletých. Podľa súčasných pravidiel, ktorých právny rámec vyprší na konci apríla budúceho roka, to platformy robia na dobrovoľnej báze.
Plán eurokomisie, ktorý podporilo niekoľko organizácií na ochranu detí, vyvolal vášnivú diskusiu. Kritici, medzi ktorých popri mnohých politikoch a vplyvných štátoch ako Nemecko patria aj orgány samotnej EÚ na ochranu údajov, varovali pred neprimeranými zásahmi do súkromia používateľov. Za obzvlášť znepokojivý považovali návrh využiť technológiu na prehľadávanie súkromných konverzácií vrátane tých v šifrovaných aplikáciách, ako sú WhatsApp a Signal.
Naopak, niektoré členské štáty EÚ vrátane Dánska chceli v súlade s návrhom eurokomisie zaviesť povinné vyhľadávanie nevhodného obsahu. Dvadsaťsedmička však ani po niekoľkých pokusoch nedokázala dospieť k dohode pre „zložité diskusie o konkrétnych otázkach súkromia a kybernetickej bezpečnosti“, uviedol pre AFP nemenovaný európsky diplomat.
Dánsko ako predsedajúca krajina v Rade EÚ sa teraz chystá stiahnuť návrh opatrenia, ktoré by úradom umožňovalo vydávať príkazy pre platformy prehľadávať obsah správ, a namiesto toho zachovať dobrovoľný režim.
Dánsky minister spravodlivosti Peter Hummelgaard to komentoval slovami, že ak by sa rokovania na dlhšiu dobu zasekli, od mája budúceho roka by nebol k dispozícii už ani súčasný mechanizmus. Pozmenený návrh, ktorý počíta s dobrovoľnosťou a ktorý ešte podlieha schváleniu členskými štátmi, podľa ministra nie je „to, čo by sme potrebovali, ale je to lepšie ako krok späť“. Naopak, za významný „krok vpred“ ho označil nemecký aktivista a bývalý europoslanec Patrick Breyer. Britská iniciatíva Internet Watch Foundation podľa AFP zistila, že 62 percent obsahu so sexuálnym zneužívaním detí, ktorý na medzinárodnej úrovni vlani odhalili, sa nachádzalo na serveroch v EÚ.