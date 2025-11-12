PRIESKUM poriadne zamiešal karty: Hlas-SD už zaostáva, Demokrati a Zoroslav Kollár majú dôvod na radosť

BRATISLAVA – Nový prieskum poriadne zamiešal karty a zdramatizoval súperenie o priečky, ktoré zaručujú stranám zvolenie do parlamentu. Ak by sa voľby konali začiatkom novembra, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,1 percent. Nasleduje Smer-SD s podporou na úrovni 16,3 percenta a tretia je mimoparlamentná Republika so ziskom 12,1 percenta.
Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research. Zaujímavý je aj súboj a štvrté miesto. To by obsadilo hnutie SLOVENSKO, ktoré by od voličov získalo podporu 8,3 percenta. Až za ním sa umiestnila strana Hlas-SD so ziskom 7,5 percenta. SaS získala 6,3 percenta, KDH by dosiahlo totožných 5,4 percenta a do parlamentu by sa dostali aj Demokrati so ziskom 5,3 percenta.
Prieskum sa prvýkrát venoval aj novej strane Právo na pravdu Zoroslava Kollára. Tá by dostala 1,6 percenta hlasov. Doťahuje sa tak aj na dohľad koaličnej SNS.
Pod hranicou 5 percent, ale stále s možnosťou a volebným potenciálom dostať sa do parlamentu, by skončila Maďarská Aliancia (4 percentá) a hnutie SME RODINA (3,6 percenta). SNS by mala 2,4 percenta hlasov. Deklarovaná volebná účasť je na úrovni 61,9 percenta.
Ak sa pozrieme na rozloženie mandátov v NR SR na základe novembrového volebného modelu, vyzeralo by nasledovne:
- PS: 41 mandátov
- Smer-SD: 29 mandátov
- Republika: 22 mandátov
- Slovensko: 15 mandátov
- Hlas-SD: 13 mandátov
- SaS: 10 mandátov
- KDH: 9 mandátov
- Demokrati: 9 mandátov
Dáta boli zbierané v čase od 05. 11. – 09. 11. 2025. Prieskumu sa zúčastnilo 1 002 respondentov.