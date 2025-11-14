Vodiči, pozor: Opäť platí varovanie pred hmlou v niektorých lokalitách Slovenska

BRATISLAVA - Slovenská správa ciest (SSC) varuje pred hmlou v niektorých lokalitách Slovenska. Cesty sú však podľa nej zjazdné. Informovala o tom na svojom webe zjazdnost.sk.
„Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalitách Švábovská stráň, Liptovské Matiašovce, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice a do 100 metrov v lokalitách Záborské, Iliašovce, Štrba, Belá a Myjava,“ uviedla SSC.
Platia výstrahy
Aj v piatok sa na celom území Slovenska môže ráno a dopoludnia tvoriť hmla. Na svojom webe na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý pre všetky okresy vydal výstrahy prvého stupňa. Výstrahy predbežne zostanú v platnosti do 10.00 h. V okresoch Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa do 12.00 h. Dohľadnosť môže miestami klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.