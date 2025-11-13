AKTUÁLNE Tragická nehoda vlaku a dodávky: Zrážka si vyžiadala život, železnice hlásia úplné prerušenie dopravy

PEČOVSKÁ NOVÁ VES - Nehoda vlaku a dodávky v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov si vyžiadala jednu obeť a jednu zranenú osobu. Informoval o tom operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Ako informuje na sociálnej sieti Železničná spoločnosť Slovensko, v úseku Sabinov - Lipany je prerušená vlaková doprava.
Pri nehode zahynula jedna osoba z dodávky, jedna sa ťažko zranila a rovnako sa zranila jedna osoba z vlaku. V čase nehody bolo vo vlaku 75 cestujúcich. V dotknutom úseku je aktuálne zavedená náhradná autobusová doprava.
Polícia na sociálnej sieti informovala, že k nehode dodávky s vlakom smerujúcim zo Sabinova do Lipian došlo krátko po 19.00 h na železničnom priecestí v smere od Sabinova na Pečovskú Novú Ves na vedľajšej ceste.
Ako uviedla, 27-ročný vodič dodávky zraneniam na mieste podľahol. Rušňovodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Polícia nehodu dokumentuje. Presná príčina a miera zavinenia budú predmetom vyšetrovania.
Spravá budeme aktualizovať.