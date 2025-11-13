Šokujúce odhalenie: Sexuálny delikvent Jeffrey Epstein mal byť v kontakte s Lajčákom! Volal ho Miro

BRATISLAVA/WASHINGTON – Škandál okolo spisov Jeffreyoho Epsteina neobišiel ani Slovensko. Zosnulý sexuálny delikvent mal viesť mailovú komunikáciu s našim bývalým ministrom zahraničných vecí a popredným diplomatom Miroslavom Lajčákom.
Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk. Časť Epsteinových spisov zverejnila v stredu večer komisia americkej Snemovne reprezentantov – ide o tisícky mailov. Medzi nimi má byť aj komunikácia s Lajčákom, ktorá má pochádzať z roku 2018, teda z obdobia, keď bol Lajčák na čele našej diplomacie. Zatiaľ nie je jasné, či bol ich autorom sám minister, no z domumentov je jasné, že išli s jeho ministerskou hlavičkou.
V marci 2018 mal Epstein Lajčákovi poslať mailom odkaz na článok z portálu The Daily Beast o tom, ako blízko má Donald Trump k psychickému zrúteniu. Lajčák mal reagovať slovami, že v ten deň už počul o tejto téme dosť. Epstein mu mal odpísať, že s ním súhlasí.
V tom čase už bolo o Epsteinovi známe, že je sexuálny predátor a odvracali sa od neho mnohí známi ľudia.
Epstein si nepísal len s Lajčákom, ale aj o Lajčákovi s inými ľuďmi. Meno slovenského ministra zahraničných vecí sa má objavovať aj v e-mailoch, ktoré si s Epsteinom v roku 2018 vymieňal Steve Bannon - americký podnikateľ a politik s ultrapravicovými názormi a bývalý poradca Donalda Trumpa. Bannon o Lajčákovi píše ako o „predsedovi OSN“, ktorý by mohol viesť „európsky projekt“, ak sa Epsteinovi bude pozdávať. Lajčákovo meno sa má spomínať aj v ďalšom maile.
V mailoch Epstein Lajčáka volal familiárne – Miro.
Portál tvnoviny.sk tvrdí, že žiadna súvislosť so sexuálnymi aférami Jeffreya Epsteina sa v tomto prípade v dokumentoch neobjavila.
Lajčák zatiaľ na mailovú komunikáciu s Epsteinom nereagoval.
Epstein patril v časoch najväčšej slávy k vplyvným podnikateľom s kontaktami na politické špičky. Všetko sa zmenilo, keď sa jeho meno začalo spájať s ťažkými sexuálnymi deliktmi. Bol obvinený v súvislosti so sexuálnym zneužívaním maloletých dievčat a bol vzatý do väzby. Tam spáchal samovraždu. Za tieto skutky tak nikdy odsúdený nebol. Ešte predtým ho však odsúdili v inom prípade - za navádzanie mladistvej osoby na prostitúciu.