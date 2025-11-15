Súboj komunizmus verzus súčasnosť: PRIESKUM si posvietil na kvalitu života, takto to cítia Slováci!

BRATISLAVA - Aj keď je už niekoľko dekád po páde minulého režimu, spoločnosť sa neustále vracia k otázke kvality života pred a po roku 1989. Pád totality si mnohí pripomínajú stretnutiami a rôznymi podujatiami, zatiaľ čo tí druhí o tom nechcú ani počuť a žijú v spomienkovom optimizme. Ako to vnímajú ľudia v prieskume?
Prieskum pre portál 360tka.sk realizovala agentúra Focus na vzorke 1 028 respondentov od 13. do 21. októbra 2025. V prieskume sa ľudí pýtali otázku: "Ako by sa nám dnes žilo, keby nepadol komunizmus?"
Výsledky nie sú jednoznačné
Na túto otázku odpovedalo 33 percent opýtaných "lepšie", 41 percent opýtaných vyrieklo "horšie" a 26 percent sa nevedelo vyjadriť.
Ide tak o vyvážený počet hlasov na pomerne kontroverznú a polarizujúcu otázku, čo zhruba demonštruje názorovú rozpoltenosť súčasnej spoločnosti na Slovensku.
A čo na to voliči strán?
Naznačujú to aj ďalšie ukazovatele pri jednotlivých stranách. Napríklad takí voliči Progresívneho Slovenska si až v 77 percentách myslia, že by sa im žilo horšie, v prípade SaS 73 percent, pri voličoch hnutia Slovensko 44 percent a pri voličoch Kresťanskodemokratického hnutia 43 percent opýtaných.