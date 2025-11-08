VEĽKÝ prieskum dôveryhodnosti vlády: Najobľúbenejší je TENTO minister! Ako skončil premiér či zvyšok koalície?

BRATISLAVA - Posledný prieskum dôveryhodností politkkov ukázal viacero zaujímavých skutočností. Najobľúbenejší medzi politikmi je v súčasnosti minister práce Erik Tomáš, no žiaden politik koalície nezískal aspoň polovičnú dôveru u ľudí. Ak by sme sa pozreli na posledné prieskumy, zistili by sme, že koalícia tak prichádza o dôveru voličov.
Podľa prieskumu dôveryhodnosti politikov je najviac dôveryhodným ministrom je minister práce Erik Tomáš, ktorému dôveruje 38 percent respodentov. Naopak, nedôveruje mu 57 percent opýtaných. Vychádza to z výsledkov posledného prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka, ktorý agentúra robil v období od 13. do 21. októbra na vzorke 1028 respondentov.
„V aktuálnom prieskume mi občania vyjadrili najvyššiu dôveru spomedzi členov vlády. Ďakujem veľmi pekne,“ napísal Tomáš na sociálnej sieti. Nedôveru Tomášovi vyjadrilo 57 percent respondentov.
Druhý skončil minister dopravy Jozef Ráž mladší, ktorému dôveruje 37 percent opýtaných. V prípade nedôvery je však na tom lepšie, ako jeho kolega z Hlasu, nedôveruje mu "len" 51 percent opýtaných.
Tretia skončila ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorej dôveruje 32 percent opýtaných a nedôveruje 61 percent.
|Meno
|Dôveruje
|Nedôveruje
|Erik Tomáš
|38%
|57%
|Jozef Ráž ml.
|37%
|51%
|Denisa Saková
|32%
|61%
|Tomáš Drucker
|31%
|61%
|Kamil Šaško
|29%
|60%
|Tomáš Taraba
|29%
|63%
|Matúš Šutaj Eštok
|28%
|66%
|Robert Fico
|28%
|69%
|Juraj Blanár
|26%
|64%
|Richard Takáč
|26%
|60%
|Robert Kaliňák
|26%
|70%
|Boris Susko
|24%
|63%
|Martina Šimkovičová
|23%
|71%
|Ladislav Kamenický
|22%
|69%
|Peter Kmec
|20%
|56%
|Rudolf Huliak
|17%
|75%
|Samuel Migaľ
|15%
|72%
Následne sa na štvrtom mieste umiestnil minister školstva Tomáš Drucker s 31 percentnou dôverou a 63 percentnou nedôverou. Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi dôveruje 29 percent respodentov a nedôveruje 60 percent opýtaných, ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi dôveruje 29 percent opýtaných a nedôveruje 63 percent.
S dôverou 28 percent občanov Slovenska skončil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) či premiér Robert Fico (Smer-SD).Rozdiel je však v nedôvere Slovákov. Kým Šutajovi Eštokovi nedôveruje 66 percent občanov, premiérovi až 69 percent respondentov.
Najmenej dôveryhodní naďalej Huliak a Šimkovičová
Naďalej najviac nedôveryhodnými ministrami sú nominanti SNS. Najmenej dôveryhodným ministrom je šéf ministerstva cestovného ruchu Rudolf Huliak, ktorému nedôveruje až 75 percent respondentov. Naopak, dôveruje mu 17 percent opýtaných. Za ním skončil minister investícií Samuel Migaľ, ktorému nedôveruje 72 percent opýtaných (dôveruje mu len 15 percent), rebríček uzatvára ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorej nedôveruje 71 percent opýtaných (dôveruje 23 percent).
Šéfovi diplomacie Jurajovi Blanárovi, ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi a ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi dôveruje zhodne 26 percent Slovákov. Avšak, z tejto trojice je najmenej dôveryhodným minister obrany, ktorému nedôveruje 70 percent občanov Slovenska. Ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi verí 24 percent Slovákov. Podpredsedovi vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petrovi Kmecovi vyjadrilo v prieskume dôveru 21 percent občanov.