Slovenský klenot: Vzácny originál je len jeden

(Zdroj: Fatra)
Minerálka jedinečná svojim zložením je tu s nami už 95 rokov.

Minerálka Fatra je na trhu už viac ako 95 rokov známa svojou jedinečnou schopnosťou neutralizovať žalúdočné kyseliny, čo je výsledkom jej výnimočného zásaditého charakteru. Slovenskí spotrebitelia ju dlhé roky oceňujú ako prvú pomoc pri trávení a je považovaná za stálicu v našich domácnostiach. Táto unikátna minerálna voda s jedinečným zložením, ktoré nemá na trhu obdobu, pochádza z prameňa s obmedzenou výdatnosťou. Tento prameň dokáže ročne poskytnúť len 3 litre na jedného obyvateľa Slovenska. Obmedzenosť zdroja pridáva na jej exkluzivite a podporuje staré príslovie, že "dobrého býva málo". Každá kvapka Fatry je preto výnimočná.

Slovenský klenot: Vzácny originál
 (Zdroj: Fatra)

Hoci je možné kopírovať obal či farbu fľaše, samotné zloženie Fatry zostáva nenapodobiteľné. "Fatra je skutočne unikátna a tento prameň plníme len do našich fliaš Fatra, zákazníci ju preto nájdu len ako pravý originál," uvádza Miroslav Horecký, šéf nealko segmentu spoločnosti Budiš, a.s..

Vzácny prameň

Prameň Fatry sa nachádza  medzi Veľkou a Malou Fatrou. Siaha do hĺbky takmer 200 metrov, kde je vrstva neogénnych pieskov a piesčitých štrkov. Takéto vody sú známe svojou unikátnou čistotou, ale iba zriedka majú zásaditý účinok ako Fatra.

Slovenský klenot: Vzácny originál
 (Zdroj: Fatra)

„Prameň Fatry je vlastne vzácny unikát. Nielen zložením, ale aj kapacitou. Tá je veľmi obmedzená a musíme sa oň zodpovedne starať, aby sme využili každú kvapku pre spotrebiteľa,“ hovorí Miroslav Horecký. 

Slovenský klenot v podobe minerálky

Fatra je slovenský lovebrand, ktorého jedinečnosť a kvalitu nie je možné replikovať. Kým sa obal a etiketa môžu zdať podobné, obsah a účinky Fatry sú nedostižné. Jej výnimočnosť nespočíva len v zložení, ale aj v ekologickej zodpovednosti, keďže jej fľaše sú vyrobené zo 100 % recyklovaného rPETu. To robí z Fatry nielen osviežujúci nápoj, ale aj symbol záväzku voči prírode a etickým hodnotám.

Slovenský klenot: Vzácny originál
 (Zdroj: Fatra)

S blížiacou sa storočnicou objavenia prameňa je Fatra viac než len minerálka. Je to spoločník na každodenné objavovanie nových chutí a zážitkov, ktorý zostáva verný svojej jedinečnosti a tradíciám. Fatra je minerálka, ktorá svojim zákazníkom prináša kvalitu v každej fľaši,  jej príbeh pokračuje cez generácie, odrážajúc dôležitosť autenticity a originality v dnešnom svete – klenot prameniaci v srdci slovenskej prírody.

