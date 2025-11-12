PREŠOV - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že výstavba severného obchvatu Prešova sa má predĺžiť. Rozhodli sa preto požiadať o zvolanie mimoriadneho Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Podpredseda NR SR Martin Dubéci, poslanec NR SR Richard Dubovický a členka Výboru NR SR pre financie a rozpočet Darina Luščíková (všetci PS) to uviedli v stredu na tlačovej konferencii v Prešove.
Ohrozenie obchvatu Prešova
„Podľa medializovaných informácií Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vydala pokyn na zmenu harmonogramu prác na výstavbu obchvatu Prešova R4. Tento krok by mal znamenať predĺženie výstavby o minimálne jeden rok, ale v pozadí sa už rozpráva o viacerých rokoch. Preto sme sa rozhodli požiadať o zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, aby sme situáciu otvorene prerokovali a získali jasné odpovede. Takýto postup NDS považujeme za vážne ohrozenie situácie a regionálneho rozvoja celého východného Slovenska. Úsek R4 je kľúčový nielen pre Prešov, ale aj pre celý Prešovský kraj,“ uviedol Dubovický. Ako povedal, na rokovanie výboru chcú prizvať ministra dopravy, zástupcov NDS a takisto predstaviteľov mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja.
archívne video
Podľa Luščíkovej v týchto dňoch dostali správu, že sa znova odloží napojenie Slovenska na Via Carpatia tým, že severný obchvat Prešova sa oddiali a R4 je podľa nej v nedohľadne. „Projekt Via Carpatia, ktorý má prepájať sever a juh Európy, má pomôcť ekonomike, biznisu a ľuďom v regióne. Maďari už svoju časť dokončili na juhu a na severe, Poliaci pripravujú všetko pre to, aby v roku 2027 mohli svoj úsek úplne sprejazdniť. V tom čase, keď Poliaci sprejazdnia svoj úsek, nastane to, že štvornásobne stúpne doprava v tomto úseku, keďže nám bude chýbať severný obchvat Prešova. Slovenská vláda momentálne v rámci R4 dokonca ešte len prerába štúdiu realizovateľnosti, to znamená, že sú to neskutočné roky, ktoré ešte budeme čakať na to, aby sa mohol prepojiť sever a juh Slovenska,“ povedala Luščíková.
NDS reaguje na geologické podmienky
Ako uviedol hovorca NDS Tomáš Ferenčák, čo sa týka stavby R4 Prešov - severný obchvat, druhá etapa, v súčasnosti postupujú podľa platného harmonogramu. „Pristupuje sa k úprave harmonogramu a vedie sa diskusia o dosahoch a nárokoch zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z dôvodu nepredvídateľných geologických podmienok na stavbe - v náročnejšej geológii v tuneli a v nepredvídateľnej okolnosti v podobe odtrhu na východnom portáli tunela, ktorý mal vplyv na zmenu plánu organizácie výstavby. No o akejkoľvek následnej zmene v termínoch budeme verejnosť vopred informovať,“ povedal Ferenčák.
„Vieme, že sú tam nejaké zmeny v geológii, a čakáme harmonogram, úpravu od zhotoviteľa, ale robí sa tam,“ uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na margo prác na severnom obchvate Prešova.
Strategický význam úsekov R4
Podľa hovorkyne rezortu dopravy Petry Poláčikovej si plne uvedomujú potrebu výstavby a strategický význam úsekov pripravovanej rýchlostnej cesty R4 od Kapušian po štátnu hranicu s Poľskom. „Vláda SR rýchlostnú cestu R4 určila ako strategickú investíciu. NDS aktuálne obstaráva potrebnú projektovú dokumentáciu, aby mohla byť projektová príprava posunutá do ďalšieho štádia. Ťah R4 od Svidníka po Kapušany už prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Konkrétne pre úsek Lipníky - Kapušany je právoplatné aj územné rozhodnutie. V týchto dňoch bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie na dokumentáciu pre stavebný zámer,“ uviedla Poláčiková s tým, že o R4 uvažujú ako o kandidátovi na PPP projekt.