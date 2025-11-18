Prvý zimný zásah sezóny: NDS už posýpala stovky kilometrov ciest na severe Slovenska

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) absolvovala v pondelok (17. 11.) na severe Slovenska svoj prvý zimný zásah tejto sezóny. Do zásahu nasadila päť sypačov, ktoré spolu posypali 329 kilometrov komunikácií, skontrolovali 238 kilometrov a spotrebovali 20 ton posypového materiálu. Informovala o tom mediálna komunikácia NDS.
Výjazd sa uskutočnil na diaľnici D3 Svrčinovec-Skalité-hraničný priechod s Poľskom. NDS počas pondelkovej noci skontrolovala a posypala všetky potrebné komunikácie na tomto úseku. Priebeh zimnej služby bol podľa nej plynulý a bez akýchkoľvek komplikácií v doprave či na hraničných priechodoch. „Večerný výjazd sypačov bol okamžitou reakciou na nástup zimných podmienok, ktoré nastali, s cieľom zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť diaľnic a rýchlostných ciest,“ uviedla diaľničná spoločnosť. Zároveň upozornila na potrebu zvýšenej opatrnosti vzhľadom na pokračujúce zimné podmienky.