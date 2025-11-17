Otrasný začiatok týždňa na cestách: Úsek pri Ilave zablokoval prevŕatený kamión, šofér dodávky (†56) nemal šancu!

ILAVA - Situácia na slovenských cestách nie je na prelome týždňov vôbec optimistická a po nedávnej nehode pri Trnave je tu ďalšia, tentokrát na frekventovanom úseku D1 pri Ilave. Hromadná nehoda ráta s niekoľkými autami a dokonca aj kamiónom. Celá komunikácia je zablokovaná.
Aktualizované 11:16
Na diaľnici D1 pri Ilave došlo v skorých ranných hodinách k vážnej nehode, keď kamión „prerazil stredové zvodidlá a vošiel do protismeru“, kde sa prevrátil a zablokoval oba jazdné pruhy smerom na Žilinu. Vodič vozidla Ford sa síce vyhol čelnej zrážke, no do prevráteného návesu následne narazila dodávka aj osobné auto Mercedes. Päťdesiatšesťročný vodič dodávky utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a zomrel na mieste. Ďalší účastníci boli zranení a potrebovali ošetrenie. Podľa polície „dychová skúška kamionistu bola negatívna“ a „okolnosti, príčina aj miera zavinenia zostávajú predmetom vyšetrovania“. Na mieste zasahovali viaceré záchranné zložky a privolaný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy.
O rannej nehode informovala polícia na sociálnej sieti. Všetko sa odohralo v okrese Ilava. "Aktuálne je dopravné obmedzenie na diaľnici D1 na 141,0 km v okrese Ilava z dôvodu dopravnej nehody jazdnej súpravy a troch vozidiel," spresnila polícia.
Úsekom neprejdete, obmedzenia až do obeda!
Uvedený úsek je neprejazdný v smere na Žilinu, pričom obchádzka je možná cez odpočívadlo Dubnica nad Váhom. "V smere na Bratislavu je prejazdný pravý jazdný pruh. Predpokladané dopravné obmedzenie je do 12:00 hodiny," vyslovila nie práve potešujúce správy polícia.
Vážnosť nehody dokumentuje aj fakt, že na mieste sú všetky záchranné zložky.