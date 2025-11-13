Úsek D1 Turany – Hubová opäť v pozornosti: Úrad pre verejné obstarávanie skúma podmienky súťaže

BRATISLAVA/TURANY/HUBOVÁ - Podmienky tendra na výstavbu diaľničného úseku D1 Turany - Hubová sú predmetom kontroly predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v mimoodvolacom konaní. Informácia o jeho začiatku bola zverejnená v pondelkovom (10. 11.) vydaní vestníka verejného obstarávania.
Podľa zverejnenej informácie bude preskúmané právoplatné rozhodnutie ÚVO z 18. novembra 2024, ktoré bolo vydané v námietkovom konaní. „Predmetným rozhodnutím úrad z časti námietky zamietol, z časti námietkam vyhovel a nariadil odstrániť protiprávny stav,“ uvádza sa vo zverejnenej informácii.
Predbežné opatrenie stoplo tender D1
Zároveň bola zverejnená aj informácia o tom, že predseda ÚVO vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastavil konanie verejného obstarávateľa v užšej súťaži na predmet nadlimitnej zákazky D1 Turany - Hubová, a to od doručenia tohto rozhodnutia o predbežnom opatrení až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia predsedu ÚVO.
Úsek D1 Turany - Hubová bude mať dĺžku 13,5 kilometra a súčasťou budú dva nové tunely Havran (2,9 km) a Korbeľka (5,9 km). Okrem toho sa tu postaví 11 mostov, dve križovatky a aj jedno nové stredisko správy a údržby. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa úseku vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť v auguste minulého roka.