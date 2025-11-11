Systém ETS2 je podľa KDH škodlivý: Vláda by ho mala odmietnuť a požadovať jeho zrušenie

BRATISLAVA - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) by mala zásadne odmietnuť nový európsky systém obchodovania s emisnými kvótami ETS2. Je o tom presvedčené opozičné KDH, ktoré v tejto súvislosti predkladá do Národnej rady (NR) SR návrh uznesenia. Aktuálne odloženie systému o jeden rok je podľa hnutia len posunutím problému. Skutočným riešením je buď jeho zásadná zmena, alebo v ideálnom prípade úplné zrušenie.
„Preto sme predložili do NR SR opätovne za KDH návrh uznesenia k ETS2, ktoré chce jasným spôsobom vyzvať tak strany vládnej koalície, ale aj strany opozičné, aby sme zaujali ako Slovenská republika a parlament jasnú pozíciu, aby vláda mala jasnú oporu v Národnej rade a veľmi jasne odmietla systém ETS2 a žiadala jeho zásadné prepracovanie,“ vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii podpredseda KDH Viliam Karas. Uznesenie, ktoré k tejto téme na nedávnej schôdzi parlamentu schválila vládna koalícia, je podľa neho nedostatočné.
Novým systémom obchodovania s emisnými kvótami by bola podľa KDH ohrozená konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ), európskeho aj slovenského priemyslu. Rovnako by nové výdavky zaťažili domácnosti, ktoré sú už v súčasnosti na Slovensku výrazne zasiahnuté konsolidačnými opatreniami. „ETS2 predstavuje dodatočné finančné zaťaženie, ktoré by negatívne postihlo najmä rodiny s nižšími príjmami, dôchodcov, zraniteľné skupiny a malé a stredné podniky,“ upozornil člen predsedníctva KDH Jozef Hajko.
Hnutie si podľa Karasa v časoch celosvetovej klimatickej krízy uvedomuje dôležitosť zvýšenej ochrany životného prostredia. „Opatrenia, ktoré budú prijaté, však nesmú uvaľovať na obyvateľov v EÚ neodôvodnenú záťaž, zvlášť, ak sa nachádzajú v takej zložitej sociálnej situácii ako na Slovensku,“ doplnil.
Opozičné hnutie v návrhu uznesenia vyzýva vládu aj k príprave systému adresnej pomoci na boj s energetickou chudobou, vrátane podpory bývania a úspor energií a k podpore diverzifikácie a stability energetických zdrojov. Má ísť najmä o akceleráciu rozvoja nízkouhlíkových zdrojov vrátane jadrovej energetiky, efektívne využitie geotermálnej energie a udržateľných riešení v teplárenstve.