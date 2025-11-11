Poslanci Krátky a Vašečka chcú zmeniť daňový bonus a sprísniť pravidlá pre sexuálnu výchovu na školách

BRATISLAVA - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Rastislav Krátky a Richard Vašečka, ktorý pôsobí v Kresťanskej únii, predložili do parlamentu viaceré návrhy. Chcú presadiť napríklad to, aby sa krátenie sumy daňového bonusu nevzťahovalo na rodičov, ktorí majú tri a viac detí. Navrhujú tiež zakotviť do zákona povinnosť pre školy vopred informovať rodičov o výchove v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania. Vyplýva to z ich vyjadrení na utorkovej tlačovej konferencii.
archívne video
„Ja v parlamente pôsobím ako nezaradený poslanec a povedal som, že je pre mňa prioritou zapojiť do spolupráce rôznych konzervatívnych strán, ktoré tu pôsobia. Prijal som ponuku Kresťanskej únie na spoluprácu. Budeme spoločne na tejto schôdzi presadzovať päť rôznych návrhov zákonov či uznesení v parlamente na tejto schôdzi,“ vyhlásil Krátky.
Spoločne s Vašečkom do NR SR predložili napríklad novelu zákona o dani z príjmov. Navrhli v nej, aby sa krátenie sumy daňového bonusu nevzťahovalo na rodičov, ktorí majú tri a viac detí. Prišli aj s novelou školského zákona. Chcú ňou pre školy zaviesť zákonnú povinnosť vopred informovať rodičov o sexuálnej výchove. Návrh podľa nich reaguje na novelu ústavy. „Robíme len logickú vec, ktorá nutne z ústavy vyplýva, preto sme to nechceli zanedbať a hneď po tom, ako ústava vstúpila do platnosti, tak toto posilnenie práv rodičov, ktoré s veľkou radosťou vítame, že je v ústave, navrhujeme, aby sa pretavilo do konkrétneho školského zákona,“ okomentoval Vašečka.
Spolu s Krátkym stoja i za viacerými návrhmi uznesení. Jedno z nich sa týka napríklad zriadenia osobitej komisie pre prípravu stanovísk k výstavbe závodu na výrobu batérií v Šuranoch. Ďalším chcú docieliť spravodlivú pomoc rodinám s deťmi pri ich vianočných výdavkoch a primäť vládu k vyplateniu 13. prídavku na dieťa Posledný návrh ich uznesenia zase hovorí o systéme emisných povoleniek ETS2. „Cieľom je jasne deklarovať, že NR SR žiada vládu SR, aby pozastavila implementáciu smernice ETS2 na národnej úrovni, iniciovala na pôde EÚ konanie na jej úplné zrušenie, a zároveň podala v súvislosti s ňou žalobu na Súdny dvor Európskej únie,“ vysvetlili predkladatelia.