Opozícia tvrdí, že riešenie podvodov na DPH by odstránilo potrebu nového konsolidačného balíka

BRATISLAVA - Ak by vláda riešila podvody na dani z pridanej hodnoty (DPH), nemusel by prísť ďalší konsolidačný balík. Uviedlo to komunikačné oddelenie opozičného KDH v reakcii na vyjadrenia hlavnej európskej prokurátorky Laury Codruty Kövesi.
Opozičná strana pripomenula, že Slovensko sa podľa hlavnej európskej prokurátorky stalo centrom rozsiahlych podvodov s DPH. Jej slová podľa KDH potvrdzujú dlhodobé upozornenia, že v SR sa tieto podvody systematicky nevyšetrujú a nepostihujú, čo spôsobuje miliardové výpadky vo verejných financiách.
KDH pripomenulo, že dlhodobo upozorňuje, že poctiví ľudia a firmy platia dane do posledného centa, zatiaľ čo podvodníkom sa na Slovensku stále oplatí okrádať štát. Čím väčší priestor podľa neho majú daňové úniky, tým viac vláda zaťažuje bežné rodiny a živnostníkov ďalšími balíkmi a novými odvodmi.
KDH upozornilo, že už viac ako rok vyzýva vládu Roberta Fica (Smer-SD), aby sa sústredila na riadny výber DPH. Len vďaka zlepšeniu vymáhateľnosti by podľa kresťanských demokratov mohol štátny rozpočet získať takmer miliardu eur ročne navyše. KDH pripomenulo, že namiesto toho vláda toleruje daňové úniky a pripravuje slovenské domácnosti o peniaze, ktoré im oprávnene patria.
Ak by vláda podľa opozičnej strany dôsledne konala, nebolo by potrebné pripravovať ďalší konsolidačný balík a zvyšovať finančné bremeno rodín v roku 2026 a ďalších rokoch. KDH mieni, že je čas prestať zatvárať oči pred rozsahom problému a začať riešiť podvody, nie zvyšovať zaťaženie poctivých daňovníkov bez vidiny očakávaného ozdravenia verejných financií. KDH chce naďalej presadzovať opatrenia na spravodlivý, efektívny a transparentný výber daní, aby štát chránil verejné financie a ľudí, ktorí si svoje povinnosti riadne plnia.