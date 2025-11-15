Vlna kriedy a exekútor s ministrom: Vtipné MEMEČKÁ sa krútili okolo zásadných tém, pôjdete do kolien!

Témami týždňa boli rozhodne trable Matúša Šutaja Eštoka a kriedové nápisy po cestách. (Zdroj: Facebook/Zomri, Vivat Slovakia)
BRATISLAVA - Bývajú týždne, kedy sa takmer nič zaujímavé neudeje, a tak musia vtipkári pátrať v archívoch, či si vypomáhať kreatívnosťou. To sa však rozhodne netýka tohto týždňa. Počas neho si totiž memečkári schuti zgustli na takzvanej kriedovej revolúcii a verejnosť tiež svojsky prijala osud Matúša Šutaja Eštoka, ktorý sa musí potýkať s exekúciou.
(Zdroj: Facebook/Pezinské MEME)
(Zdroj: Facebook/Pezinské MEME)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Pezinské MEME)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)