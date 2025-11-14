Odborníci varujú, ignorovanie e-schránky môže poriadne zabolieť! TAKTO to na Slovensku funguje už roky

BRATISLAVA – Elektronické schránky výrazne zrýchlili komunikáciu so štátom. Firmy, mestá aj mnohé fyzické osoby vďaka nim často ušetria čas, nemusia behať po úradoch ani sledovať poštové doručovanie. Odborníci však upozorňujú na častú chybu, ktorá môže mať vážne následky. Stačí niekoľko neprečítaných správ a človek môže prehrať súd, prísť o možnosť brániť sa či dokonca čeliť exekúcii.
Ak niekto nereaguje na výzvu súdu, nepreberie zásielku alebo si neotvorí elektronickú schránku, zákon počíta s tým, že konanie pôjde ďalej. Sudca teda rozhodne na základe dostupných informácií – v neprospech pasívnej strany.
Profesorka JUDr. Alexandra Löwy, PD. zo Slovenskej advokátskej komory vysvetľuje, že kontumačný rozsudok – teda rozhodnutie pre zmeškanie – je na Slovensku roky štandardným nástrojom, určeným na „plynulosť a hospodárnosť konania“. „Možnosť súdu rozhodnúť formou kontumačného rozsudku máme v podmienkach Slovenskej republiky upravenú už dlhodobo, t. j. nejde o nový inštitút. Nejde o neobvyklé situácie, ktoré by sa v praxi nevyskytovali,“ uviedla.
Kameň úrazu je tzv. fikcia doručenia. Ak vám súd pošle rozhodnutie do elektronickej schránky, písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ste ju fyzicky neotvorili. Následkom je aj to, že dotyčná osoba sa môže „prekvapivo“ ocitnúť v exekúcii – hoci o rozsudku nikdy reálne nečítala.
Aktivovaná schránka znamená doručovanie len elektronicky
Ak už právnické či fyzické osoby majú elektronické schránky aktivované, ministerstvo spravodlivosti, jeho rezortné organizácie aj súdy im zasielajú rozhodnutia, výzvy a ďalšie dokumenty priamo do e-schránky. „Ak máte aktivovanú elektronickú schránku, súd vám doručí písomnosti iba do nej. Je preto potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne,“ uvádza sa na stránke ministerstva spravodlivosti.
Rozhodnutím môže byť napríklad rozsudok alebo platobný rozkaz, ďalšou písomnosťou výzva na zaplatenie súdneho poplatku či na doplnenie podania, prípadne žiadosť o ďalšie skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podstatné je, že doručenie do e-schránky má rovnaké účinky, ako keby list prišiel v papierovej obálke do klasickej poštovej schránky. Zákon však pamätá na prípady, keď adresát preukázateľne nemohol zásielku prevziať. „Primárne možno poukázať na možnosť podania návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ak napr. prevzatiu zásielky bránila objektívna prekážka,“ dopĺňa prof. Löwy. Ide však o výnimočné situácie.
Keď je rozhodnutie právoplatné, exekútor nemá na výber
Ak spor prepukne až do exekúcie, priestor na diskusiu sa výrazne zužuje. „Súdna exekúcia začína výlučne na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu, a to rovnako voči ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe,“ uviedla JUDr. Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov.
Exekútor zároveň neskúma, ako bolo rozhodnutie doručené, ani to, či si ho povinný reálne prečítal. „Ak je rozhodnutie právoplatné a vykonateľné a ak súdneho exekútora poveril jej vykonaním príslušný súd, súdny exekútor je povinný konať v súlade s Exekučným poriadkom,“ doplnila Kolesárová.
Ako sa problémom vyhnúť?
Ak má niekto aktivovanú elektronickú schránku, mal by sa do nej pravidelne prihlasovať a nespoliehať sa na to, že „nič dôležité nechodí“. Pomôcť môže aj nastavenie e-mailových či SMS notifikácií o doručených správach alebo poverenie spoľahlivej osoby, ktorá schránku sleduje v mene firmy či inštitúcie. Pri fyzických osobách je na zvážení, či schránku vôbec aktivovať – no ak sa už človek pre aktiváciu rozhodne, musí rátať s prísnejším režimom doručovania.
„Pokiaľ ide o mechanizmus doručovania tento možno vyhodnotiť ako vhodný, Využitie elektronickej schránky na doručovanie je v prípade fyzických výslovne ich vlastným rozhodnutím, pričom musia byť uzrozumený s prísnejšími podmienkami doručovania nastavenými zákonom o e govermente. Zároveň je tu možnosť notifikácie o doručených zásielkach napr. na e mail. Systém považujem za funkčný a efektívny nakoľko v minulosti dochádzalo k problémom pri doručovaní písomnosti v súdnom konaní, čo sa odrážalo aj na dĺžke trvania jednotlivých sporov,“ uzavrela Löwy.