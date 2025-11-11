Autentické VIDEO z Prievidze! Zlodej našiel obeť v paneláku: Dôchodkyňa bojovala o kabelku do posledného dychu

PRIEVIDZA - Brutálnosť, s akou sa stretla 87-ročná starenka v Prievidzi, nemá obdoby. Silnejší muž ju pred jej vlastným bytom schmatol a vyvrátil ju úplne na zem a pokúšal sa ju okradnúť o posledný cent. To sa mu na istý čas podarilo, až kým mu nezamrzol úsmev. Prišli si totiž poňho policajti.
VIDEO Záber zo strašného činu:
Polícia o prípade informovala na sociálnej sieti. "Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Prievidzi vzniesol obvinenie 55-ročnému mužovi pre zločin lúpež," spresnili polcajti z Trenčianskeho kraja.
Najskôr zaklamal o návšteve, aby sa dostal dnu, potom starenku mrskol o zem
Na základe doteraz zistených skutočností a kamerového záznamu sa im podarilo zistiť, že obvinený sa mal skutku dopustiť v piatok 7. novembra v popoludňajších hodinách v Prievidzi, keď vo vchode bytového domu pristúpil k staršej 87-ročnej poškodenej. "Po tom, ako ju oslovil s tým, že ide k niekomu na návštevu, využil jej vyšší vek a z ruky jej vytrhol nákupnú tašku. V dôsledku toho poškodená spadla na zem, pričom si zranila ruku a hlavu," doplnila polícia. Muž zrejme s klamstvom o návšteve cielil na to, aby sa dostal cez dvere, ktoré ako neobyvateľ bytovky inak neotvorí.
Z tašky muž ukradol peňaženku s hotovosťou 150 eur, osobnými dokladmi a ďalším obsahom, čím spôsobil poškodenej škodu vo výške približne 190,50 eura. "Ostatné veci odhodil a s peniazmi ušiel do neďalekého mestského parku, kde peňaženku zahodil do betónovej vodovodnej šachty," pokračovali.
Z koristi sa netešil dlho, skončil v cele
Operatívci však boli zakrátko mužovi v stopách, keďže im pomohli aj zábery z bezpečnostnej kamery, vďaka ktorej ho stotožnili. "Do 24 hodín od spáchania skutku páchateľa vypátrali a následne ho obmedzili na osobnej slobode," dodala polícia s tým, že bol umiestnený v cele policajného zaistenia.
Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie. Bolo zistené, že muž bol už v minulosti trestne stíhaný. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.