Zdravotné poisťovne hlásia zisk 21 miliónov eur: Najviac zarobila štátna VšZP, Union skončil v strate

BRATISLAVA - Zdravotné poisťovne vykázali ku koncu septembra za prvých deväť mesiacov roka 2025 zisk 21 miliónov eur. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla podľa predbežných výsledkov zisk 12,2 milióna eur, súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera 9 miliónov eur a súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP) vykázala stratu 0,2 milióna eur. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).
Úrad priblížil, že všetky tri zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádzajú poskytovateľom v súlade so zákonnými požiadavkami. „Úrad na mesačnej báze sleduje a zverejňuje výsledky vyhodnotenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní,“ doplnila hovorkyňa úradu Monika Mrázová.
Hodnota vlastného imania VšZP bola k 30. septembru v hodnote 73 miliónov eur, Dôvery 214,3 milióna eur a Union ZP 23,2 milióna eur. „Vlastné imanie VšZP a Union ZP sa v porovnaní ku koncu roka 2024 zmenilo iba o dosiahnutý zisk, respektíve stratu za prvých deväť mesiacov roka 2025. Vlastné imanie ZP Dôvera napriek dosiahnutému zisku za prvých deväť mesiacov roka 2025 pokleslo, a to z dôvodu výplaty dividendy akcionárom vo výške 29,4 miliónov eur,“ uviedla hovorkyňa. Všetky zdravotné poisťovne splnili požiadavku na minimálnu výšku vlastného imania.