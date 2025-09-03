VšZP pokračuje v zlepšovaní efektívnosti financovania v zdravotníctve

BRATISLAVA - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pristúpila v rámci financovania spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVALZ) k zásadným zmenám, ktoré podľa jej slov výrazne prispievajú k budovaniu férového a transparentného trhového prostredia. Ako uviedla, ide o ďalší krok v snahe zlepšovať efektívnosť financovania v zdravotníctve. Informovala hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.
„VšZP zohľadnila starostlivosť o svojich poistencov, a teda skutočne poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek naprieč celým trhom. Tento prístup zabezpečuje, že platby sú smerované za reálne poskytnutý výkon, nie za paušálne nastavený systém financovania,“ vysvetlila štátna poisťovňa.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových zdôraznil, že zodpovedné nakladanie s financiami je absolútnou prioritou VšZP. „Financovanie založené na skutočnej produkcii je spravodlivejšie a efektívnejšie ako paušálne mechanizmy,“ ozrejmil.
Upravuje jednotlivé zmluvné vzťahy
Zdravotná poisťovňa podotkla, že jej angažovanosť v tejto oblasti potvrdzujú už kroky z roku 2024. Priblížila, že so všetkými veľkými poskytovateľmi rokuje individuálne a systematicky hodnotí ich reálnu produkciu, teda starostlivosť o pacienta. V zmysle toho upravuje jednotlivé zmluvné vzťahy, pričom prípadné zmeny v rozsahu úhrad sú zdôvodnené najmä deklarovanou produkciou poskytovateľa.
„VšZP týmito systematickými krokmi vytvára férové podmienky a podporuje zdravú konkurenciu namiesto monopolizácie trhu," vysvetlila členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková. Dôkazom správnosti tohto postupu je podľa VšZP aj dosiahnutý kladný hospodársky výsledok štátnej poisťovne za rok 2024. „V nastavenom trende sme odhodlaní pokračovať. Našou ambíciou aj v tomto roku zostáva dosiahnutie pozitívneho výsledku a zabezpečenie širokej siete poskytovateľov kvalitnej zdravotnej starostlivosti dostupnej v každom regióne," dodal Jurových.