Všeobecná zdravotná poisťovňa je ochotná rokovať s poskytovateľmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti

BRATISLAVA - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je otvorená pokračovaniu v rokovaniach s poskytovateľmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorí spĺňajú stanovené štandardy, s dôrazom na efektivitu rozdeľovania zdrojov a bezpečnosť poistenca. Uviedla to v reakcii na apel Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie, aby prehodnotila svoje rozhodnutie odzmluvniť viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Stanovisko VšZP poslala jej hovorkyňa Danka Capáková.
VšZP podotkla, že pri uzatváraní zmluvných vzťahov sú pre ňu zásadné transparentnosť a efektívne využívanie verejných zdrojov s dôraznom na zabezpečenie najlepšej možnej zdravotnej starostlivosti. „Zdravotná poisťovňa tým priamo chráni svojich poistencov. Jednak pred neoprávnenými poplatkami, ktoré poskytovatelia žiadali, a, čo je dôležitejšie, v mnohých prípadoch pred zdravotnou starostlivosťou s nedostatočným štandardom,“ ozrejmila.
Kontroly na 172 pracoviskách
Vysvetlila, že vzhľadom na to vykonala začiatkom roka kontroly na 172 pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti, celkovo u 97 zmluvných poskytovateľov. „Tieto kontroly poukázali na viaceré závažné nedostatky. Išlo napríklad o neprehľadné úväzky lekárov, povinné poplatky, ktoré poskytovatelia požadovali od pacientov napriek tomu, že dané úkony boli hradené poisťovňou, nedostatočné personálne zabezpečenie a nesprávne nahlasovanie údajov s vplyvom na financovanie,“ podotkla zdravotná poisťovňa.
VšZP poukázala na to, že napriek nepredĺženiu zmluvných vzťahov s poskytovateľmi, ktorí nedosahovali požadované štandardy, eviduje za rok 2024 nárast počtu odliečených poistencov v zariadeniach jednodňovej zdravotnej starostlivosti o takmer 2900. Stúpajúci trend pokračuje aj podľa dát za prvý polrok 2025. „To potvrdzuje, že procesy a zmluvnú politiku má štátna zdravotná poisťovňa nastavené správne, a to s ohľadom na efektívnosť nákladov, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta. Vďaka uvedeným kontrolám priamo u poskytovateľov má zároveň najväčšia zdravotná poisťovňa reálny prehľad o kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodala Capáková.
Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie upozornila, že dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa za posledný rok zhoršila, predovšetkým pre poistencov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá odzmluvnila viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Vyzvala poisťovňu, aby tento krok prehodnotila.