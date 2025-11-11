Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá

Finančná situácia slovenských domácností sa naďalej zhoršuje a to dokonca rekordným tempom. Potvrdzujú to najnovšie výsledky indexu webu oPeniazoch.sk, ktorý vypracovala agentúra ResSOLUTION Group. Index sleduje subjektívne pocity Slovákov, informácie o ich finančnej situácii a aj to, ako vnímajú svoju finančnú budúcnosť.
Súhrnný barometer finančného zdravia slovenských domácností oPeniazochindex sa v 3. štvrťroku 2025 opäť znížil, tentokrát na 49,92 bodu. Oproti predchádzajúcemu kvartálu to znamenalo pokles o 1,97 bodu, čo je najvýraznejší pokles od začiatku merania indexu koncom roka 2024. Horšie výsledky pritom vykázali opäť všetky tri zložky indexu. Teda subjektívne hodnotenie finančnej situácie slovenských domácností, objektívny stav osobných financií aj výhľad ďalšieho vývoja.
„Aktuálne dáta oPeniazochindexu potvrdzujú nepriaznivý trend zhoršovania finančnej situácie z predchádzajúcich štvrťrokov. V treťom štvrťroku však prekvapilo tempo, akým sa objektívne aj subjektívne zhoršuje finančné postavenie slovenských domácností a najmä fakt, ako sa zhoršuje pohľad Slovákov na ich finančnú budúcnosť,“ povedal v nadväznosti na vývoj indexu v 3. štvrťroku 2025 Michal Pobeha, manažér webu oPeniazoch.sk.
Dôležité je tiež poznamenať, že zber dát pre aktuálnu vlnu prieskumu v rámci indexu prebiehal aj počas septembra, keď už bol známy aj nový konsolidačný balíček súčasnej vlády. Ten od budúceho roka okrem iného prinesie zvyšovanie zdravotných odvodov zamestnancov a živnostníkov, minimálnych sociálnych odvodov živnostníkov či zvyšovanie sadzby DPH na vybrané sladké či slané potraviny. Tento faktor mohol tiež významne vplývať na odpovede respondentov.
Strácame nádej, že bude lepšie
Podobne ako v predchádzajúcom štvrťroku, najvýraznejší pokles zo všetkých troch komponentov súhrnného indexu vykázal subindex ekonomického optimizmu, ktorý meria očakávania Slovákov ohľadom ďalšieho vývoja ich finančnej situácie. Tentokrát sa však doslova prepadol bezprecedentným tempom až o 3,55 bodu na 41,79 bodu. Slováci tak svoju finančnú budúcnosť vidia čoraz pesimistickejšie.
Extrémny prepad pri finančných víziách do budúcnosti v treťom štvrťroku nastal najmä pri mladých ľuďoch od 18 do 24 rokov, až o vyše 7 bodov. O viac ako 6 bodov klesol tento subindex aj vekovej kategórii od 55 do 64 rokov a o takmer 5 bodov aj v kategórii 25 až 34 rokov. Najväčší nárast pesimizmu evidujeme tiež u vysokoškolsky vzdelaných ľudí a pri obyvateľoch veľkých miest.
Index ekonomického optimizmu tak naďalej zostáva najslabším článkom súhrnného oPeniazochindexu a toto negatívne postavenie ešte posilnil. „Index ekonomického optimizmu sa znížil pomerne výrazne. Najviac sa na tom podieľajú zvýšené očakávania respondentov, že sa ich ekonomická situácia v nasledujúcom roku zhorší a rastúce obavy z rastúcich nákladov na bývanie a domácnosť. Miernejšie ale aj ostatné faktory,“ konštatovala na margo výsledkov prieskumu Lucie Vlčková, Head of Insights & Media Research v ResSOLUTION Group.
Cítime sa stále chudobnejší
Druhý najvýraznejší pokles v treťom kvartáli vykázal subindex ekonomickej atmosféry, ktorý meria subjektívne vnímanie aktuálnej finančnej situácie Slovákov. Rovnako zaznamenal najvýraznejší pokles od začiatku merania indexu, až o 1,66 bodu na 46,23 bodu. Aj v tomto prípade najvýraznejší pokles zaznamenala kategória 18 až 24 ročných respondentov, kde dosiahol takmer 5 bodov. O vyše 3 body klesol aj v už spomínaných kategóriách 55 až 64 rokov, vysokoškolsky vzdelaných a vo veľkých mestách.
Z odpovedí mladých ľudí od 18 do 24 rokov v rámci prieskumu podľa Vlčkovej vyplýva, že sú čoraz menej spokojní s celkovou ekonomickou situáciou svojich domácností, cítia sa stále v horšej ekonomickej situácii v porovnaní s priemerným Slovákom. Rastie aj ich nespokojnosť s osobným príjmom, čo je tiež hlavný dôvod poklesu v kategórii 55 až 64 ročných Slovákov.
Podobné dôvody sa ukazujú rozhodujúce aj pri respondentoch s vysokoškolským či vyšším odborným vzdelaním a pri obyvateľoch veľkých miest. Pri najvyššej vzdelanostnej skupine sa tiež ukazuje zaujímavý fenomén. „Čoraz častejšie sa považujú skôr za chudobných než za bohatých,“ dodáva Vlčková.
Problémy vyjsť s vlastným príjmom
Najmenší pohyb v 3. štvrťroku tohto roka zo všetkých troch komponentov oPeniazochindexu vykázal subindex ekonomického zdravia. Ten hodnotí reálne čísla – teda príjmy, výdavky, zadlženosť a schopnosť šetriť. Aj v tomto prípade sme však zaznamenali zhoršenie o 0,68 bodu na 62,42 bodu. Napriek pokračujúcemu prepadu tak stále zostáva najsilnejším článkom celkového indexu. Slováci sa tak stále subjektívne vnímajú chudobnejšie, ako v skutočnosti sú.
Objektívne sa v 3. kvartáli najviac zhoršila finančná situácia pri vekovej kategórii 55 až 64 rokov (-2,85 bodu). Zhoršovala sa však pri všetkých vekových skupinách, okrem 45 až 54-ročných. Jediným regiónom, kde sa situácia v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zlepšila, je stredné Slovensko. Treba však pripomenúť, že tam sa situácia výrazne zhoršila už v druhom štvrťroku tohto roka.
Zdá sa teda, že Slováci majú čoraz väčšie problémy vychádzať so svojimi príjmami. „Index ekonomického zdravia veľmi mierne klesol, je to najmä miernym zhoršením situácie v oblasti vychádzania s osobným príjmom a častejšie deklarovanou situáciou, keď respondenti nemajú dostatočné finančné prostriedky na zaplatenie svojich dlhov,“ dodáva Lucie Vlčková.