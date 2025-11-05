Podráždení odborníci: Obrovský náklad do Bruselu, vďaka prehnanej zelenej agende sme už v podrepe!

BRATISLAVA/BRUSEL - Celosvetový problém vo forme globálneho otepľovania je krutou realitou a je len na ľudstve, ako sa s tým vysporiada. Nie však všetky kroky, ktoré sa v posledných rokoch udiali všetci oceňujú. Trpí vďaka ním aj ekonomika a požadovaný cieľ nie je aj tak dosiahnutý. Aj toto prekáža číselným expertom zo stránky Dáta bez pátosu.
Tí v statuse na sociálnej sieti svojsky adresovali kritiku do radov politikov, ktorých hlavnou agendou je práve tá zelená. "Za 35 rokov sme dosiahli -35 percent, za ďaľších 15 rokov urobíme -55 percent," zhrnuli v dvoch odrážkach číselní analytici a odkázali ministrom, aby sa vrátili do školských lavíc.
Dostali ste Európu do podrepu, už ju len zrazíte na kolená
"Tú ľahkú a dosiahnuteľnú časť máme za sebou. Šialení politici so zelenou agendou dostali Európu do podrepu, teraz sú pripravení ju zraziť na kolená. Pôjde to rýchlo. Niektoré veci a trendy je potrebné vidieť dátovo, v grafoch, v trend-krivkách," udreli si na stránke Dáta bez pátosu, pričom jedným dychom dodávajú, že aj im ide o dýchanie čistého vzduchu.
"Celý svet ide opačným smerom, aj “zeleno”, ale v konečnom zúčtovaní opačným smerom," napísali v inotajoch. "Možno by pomohlo dostať z ciest desaťtisíce kamiónov (z Bratislavy do Prahy celý pravý krajný jazdný pruh) a poslať tovar a komodity vlakom, vagónmi (desaťtisíce ich stoja nevyužité). Viete prečo? Lebo je drahá elektrina. Tak jednoduché," dodali jeden zo spôsobov riešenia emisiami zamoreného ovzdušia.
Na záver len zo sarkazmu zdieľali citát z posledných rokovaní v Bruseli. "Ministri životného prostredia EÚ dosiahli predbežnú dohodu o klimatickom cieli pre rok 2040. Po 18 hodinách rokovaní sa dohodli na znížení emisií o 90 percent v porovnaní s rokom 1990."