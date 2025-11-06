Orbán odletel do Spojených štátov: Vo Washingtone bude rokovať s Trumpom o Ukrajine aj ekonomike

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán spolu s početnou delegáciou vo štvrtok ráno odletel do Spojených štátov, aby v piatok vo Washingtone rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o Ukrajine i o ekonomickej spolupráci, uviedol server index.hu, podľa ktorého sa tak začína „najdôležitejšia diplomatická operácia desaťročia“. Informuje o tom spravodajca v Budapešti.
Hlavnou témou stretnutia bude osud rusko-amerického mierového summitu, ktorý bol pôvodne plánovaný v Budapešti, a rozšírenie maďarsko-americkej hospodárskej spolupráce. Podľa maďarského premiéra je cieľom jeho návštevy nadviazanie nového strategicko-ekonomického partnerstva s Trumpovou administratívou.
„Američania s nikým nerokujú iba tak pre zábavu. My uzavrieme obchod,“ konštatoval pred odletom Orbán pre server, ktorý dodáva, že schôdzka maďarského premiéra s americkým prezidentom sa udeje v čase, keď sa „v tieni sankcií na ruské energie a vojnových frontových línií tvoria nové energetické mocenské pomery“. Orbán už v nedávnom rozhlasovom rozhovore naznačil, že sa pokúsi presvedčiť Trumpa, aby Maďarsku udelil ústupky v súvislosti s americkými sankciami na ruskú ropu.