Pozor na cestách! Meteorológovia hlásia hustú hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na väčšine územia treba v utorok dopoludnia rátať s hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. Trvá do 10.00 h.
Výstraha sa týka všetkých krajov okrem Žilinského a v Trenčianskom kraji sa môže hmla vyskytnúť v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ napísali meteorológovia.
(Zdroj: SHMÚ.sk)