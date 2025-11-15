Nešťastie v Kolíne! Vlak zrazil a zabil človeka, premávka je obmedzená

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
KOLÍN - Premávku na železničnej trati medzi Velimou a Kolínom zastavila dnes večer na stanici v Kolíne zrážka vlaku s človekom, ktorý na mieste zomrel. ČTK to povedala policajná hovorkyňa Barbora Schneeweissová. Podľa údajov na webe Českých dráh (ČD) bola prevádzka s obmedzením obnovená o 21:15.
Udalosť bola hlásená krátko pred 20:00, vlak idúci z Prahy na Vsetín neďaleko za stanicou zrazil muža. Vo vlaku bolo asi 250 cestujúcich, nikto sa nezranil. Podľa webu ČD osobu zrazil vlak IC 521 Valašský expres. "Jazda vlakov je možná iba po jednej z dvoch traťových koľají a po obmedzenom počte staničných koľají v stanici Kolín," uviedli k čiastočnému obnoveniu prevádzky ČD.