Ráž rozhneval rušňovodičov plánom nahrávať ich v kokpite: Tí hovoria o strachu a väčšom strese

Ráž ohlásil, že je na mieste začať s nahrávaním aj samotnej kabíny rušňovodičov. Zobraziť galériu (4)
Ráž ohlásil, že je na mieste začať s nahrávaním aj samotnej kabíny rušňovodičov. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, gettyimages.com, TASR/Martin Baumann, Michal Svítok)
BRATISLAVA - Už druhá vlaková nehoda za posledný mesiac dotlačila ministerstvo dopravy ku kontroverznému, ale vraj nutnému plánu. Minister Jozef Ráž vyjadril presvedčenie, že je potrebné okrem trate nahrávať aj dianie v kabíne rušňovodiča. Nestretlo sa to s veľkým pochopením, práve naopak. Podľa šéfa rezortu to má stáť "pár eur".

Kamery budú snímať dianie v rušňoch, zavedie sa karta rušňovodiča, uviedol Ráž (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Desivá večerná nehoda rýchliku Tatran pri Pezinku zobudila zo spánku všetkých, ktorí ešte pochybovali o väčších investíciách do železničnej dopravy a zároveň spôsobila aj veľký výkričník, čo sa týka pozornosti rušňovodičov o tom, čo sa vlastne deje pred nimi na samotnej trati a či aj vnímajú toto dianie. Diskusie rozbehol aj samotný minister dopravy a nominant Smeru-SSD Jozef Ráž, keď vyrukoval s (pre rušňovodičov) pomerne kontroverzným plánom.

Nehoda a odškodnenie

Po Jablonove nad Turňou tak ide už o druhú hroznú nehodu týkajúcu sa železničnej dopravy. Po krátkom čase bolo vymenené vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), minister prišiel so sumami odškodnenia pre cestujúcich vo vlakoch, ktoré siahajú až k 20-tisícom eur a tiež prišlo na uvažovanie o ďalších bezpečnostných opatreniach. O jednom sa začalo šepkať už pred rokovaním vlády, no po nej to Ráž definitívne potvrdil.

Ráž rozhneval rušňovodičov plánom
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: gettyimages.com)

Kamery už v kabíne sú, no pribudne zrejme ďalšia

"Teraz sa ospravedlňujem všetkým rušňovodičom, ktorí možno ... prídu o svoje súkromie. Bohožiaľ ... kvôli kolegom, kde sa ukazuje, že prešli na červenú, tak to bude nutné," uvádzal celý nápad nesmelo Ráž, no nevyhol sa mu. "Dnes majú všetky rušne kameru natočenú smerom na koľajnice. Kúpia sa ďalšie kamery, ktoré budú natočené smerom do velínu. Jednoducho je to opatrenie za pár eur, aby sme videli, čomu sa tam rušňovodič venuje, lebo možno ... je na mobile, čo má zakázané. To má zakázané každý vodič, lenže rušňovodiča nezastaví policajt a nepovie mu, máte pokutu, lebo ste držal mobil v ruke, však?" predstavil po rokovaní vlády svoj plán minister Ráž.

Ráž rozhneval rušňovodičov plánom
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ráž navyše toto opatrenie označil slovom "soft" s tým, že zopakoval, že "nebude stáť veľa peňazí". "Budeme sa musieť vysporiadať s GDPR, ale aj v banke pracovníci pracujú pod kamerami, čiže nevidím dôvod, prečo by nemohli pracovať pod kamerami tu," ukončil bod Ráž.

Rušňovodiči mali už dosť stresu aj doteraz

Šéf rezortu celú ideu novinárom predložil už s tým vedomím, že rušňovodiči z nej evidentne nebudú nadšení a budú ju považovať za kontroverznú. Kamera totiž tentokrát nebude snímať len trať, ale priamo ich tvár a činnosť počas služby. Samotní rušňovodiči pritom už aj bez toho často zažívajú množstvo stresu v práci. Výnimkami nie sú ani pokusy o samovraždy, či snahy o zamedzenie nehôd na železničných priecestiach, ktoré nie sú ničím výnimočným.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať

Na sociálnych sieťach a v súkromnej sfére sa však krátko po tomto brífingu rozpútali vzbúrené reakcie. Nápad ministra rozhodne neoceňujú a považujú ho za škodlivý.

"Nie sme žiadni zlodeji ani lenivci, aby nás museli špehovať cez kamery. My makáme ako kone, cez noc, v mraze aj v lete, a niekto si myslí, že to vyrieši za pár eur. To je smiešne," napísal jeden z diskutujúcich. Boli tu však aj expresívnejšie názory. "Nehody sa nedejú preto, že pozerajú do mobilu. Dôvod je, že robia často nadčasy, že trate sú v dezolátnom stave a že systém je preťažený. Kamera tu nepomôže, len ich bude znervózňovať pri práci," reagovala ďalšia nespokojná osoba.

Ráž rozhneval rušňovodičov plánom
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

"Nech si skúsia sadnúť do rušňa a niekoľko hodín pozerať len do tmy, s vedomím, že ak niekto skočí na trať, nezastavíte to. A ešte vám pritom bude kamera pozerať na ruky, či sa náhodou nepoškriabete po nose. To nie je bezpečnosť, to je nedôvera; Keby tie kamery aspoň zachraňovali životy… ale oni len vytvoria ďalší tlak. Viete si predstaviť pracovať s pocitom, že vás niekto celý čas sleduje a hľadá, kedy spravíte chybu?" píše sa v ďalších komentároch.

