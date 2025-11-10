Veci sa pohli: Po vyše 20 rokoch sa otvára odborná príprava v oblasti pozemkových úprav

BRATISLAVA - Po viac ako dvoch desaťročiach sa na Slovensku opäť začína odborné vzdelávanie pre projektantov pozemkových úprav. Vzdelávací program otvoril v pondelok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) na pôde Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR v Bratislave. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR s tým, že jeho organizáciou poverilo Komoru pozemkových úprav SR.
„Pozemkové úpravy sú jedným zo základných nástrojov racionálneho usporiadania krajiny a efektívneho využívania poľnohospodárskej pôdy. Aby sa tento proces mohol posunúť dopredu, potrebujeme kvalifikovaných odborníkov s aktuálnymi znalosťami. Som preto rád, že po dlhých rokoch sa podarilo obnoviť systém prípravy a skúšok projektantov,“ zhodnotil Takáč.
Pozemkové úpravy majú podľa neho zásadný význam nielen pre samotné poľnohospodárstvo, ale aj pre rozvoj vidieka a krajiny. Umožňujú spriehľadniť vlastnícke vzťahy, zlepšiť prístup k pôde, zefektívniť hospodárenie, zlepšiť infraštruktúru a podporiť environmentálne opatrenia. Ich dlhodobým cieľom je vytvárať vyvážený priestor, v ktorom sa zladí hospodárska, ekologická aj spoločenská funkcia územia.
Nová odborná príprava v rozsahu 120 hodín pozostáva z cyklu prednášok a cvičení vedených odborníkmi z praxe a akademickej sféry. Účastníkom ponúkne prehľad aktuálnej legislatívy, princípov pozemkových úprav, technických a právnych aspektov projektovania, ako aj moderných metód využívania digitálnych podkladov, geodézie a geografických informačných systémov. Po absolvovaní vzdelávania budú môcť účastníci vykonať skúšku pred komisiou MPRV, ktorej úspešné zvládnutie je podmienkou na získanie oprávnenia projektanta pozemkových úprav. Predpokladaný termín skúšok je február 2026.