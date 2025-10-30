Agrorezort má v súčasnosti najlepšie výsledky za 20 rokov, uviedol Takáč

BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má v súčasnom volebnom období za sebou najúspešnejšie výsledky za uplynulých 20 rokov. Týka sa to podporených projektov, administrácie žiadostí, štátnej pomoci pre sektor pôdohospodárstva, schválených právnych aktov na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), či ukončených pozemkových úprav. Uviedol to vo štvrtok pri odpočte práce a výsledkov agrorezortu za uplynulé dva roky minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
Pripomenul, že v roku 2023, keď súčasná vláda začínala, sa končil predchádzajúci Program rozvoja vidieka a začínal nový program podpory poľnohospodárstva z európskych zdrojov. Predchádzajúce vlády však k nemu nepripravili žiadne podklady v podobe zákona či dokumentácie k riadeniu nového strategického plánu. Nové vedenie agrorezortu toto zaostávanie podľa Takáča dobehlo.
archívne video
„Máme momentálne vypísané už tri výzvy s alokáciou viac ako 180 miliónov eur. Celková alokácia na projektové výzvy je zhruba 900 miliónov eur. Môžem povedať, že v najbližších týždňoch budú vypísané ďalšie výzvy zo strategického plánu za viac ako 100 miliónov eur,“ priblížil minister. Od roku 2019 sa tiež podľa neho nič nedialo v oblasti pozemkových úprav. Súčasné vedenie rezortu sa však podľa Takáča venuje aj tejto oblasti a od konca roka 2023 doteraz sa podarilo úspešne ukončiť úpravy v 99 katastrálnych územiach.
Štátna pomoc v oblasti pôdohospodárstva
Oveľa vyššia ako v minulosti je podľa ministra aj štátna pomoc v oblasti pôdohospodárstva. „Za dva roky bolo vypísaných 18 výziev v štátnej pomoci za 132 miliónov eur. Z toho v roku 2024 to bolo viac ako 80 miliónov eur, v tomto roku to bude viac ako 50 miliónov eur,“ vyčíslil s tým, že v minulosti boli roky, keď zo štátneho rozpočtu išli pre sektor iba 1 až 2 milióny eur. Napriek konsolidácii bude podľa Takáča zachovaná podobne vysoká štátna pomoc aj budúci rok. Národné podpory pre stavovské organizácie, komory a rôzne zväzy, ktoré idú tiež zo štátneho rozpočtu, predstavujú za uplynulé dva roky viac ako 20 miliónov eur.
Minister pri odpočte vyzdvihol aj viaceré organizácie, ktoré patria pod agrorezort a ktoré podľa neho v súčasnosti fungujú oveľa lepšie ako v minulosti. Týka sa to napríklad Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Slovenského pozemkového fondu (SPF), Lesov SR či Národného lesníckeho centra (NLC). Pod kontrolu sa podľa Takáča podarilo dostať aj potravinovú infláciu, ktorá je aktuálne pod priemerom EÚ. Je presvedčený, že tomu pomohlo aj zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny súčasnou vládou.