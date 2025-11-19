Streda19. november 2025, meniny má Alžbeta, Liliana, zajtra Félix

Tragická bilancia: Povodne a zosuvy si vo Vietname vyžiadali najmenej 15 obetí

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/Bui Toan/VNExpress via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

HANOJ - Povodne a zosuvy pôdy vyvolané prudkým hustým dažďom si za posledné tri dni vo Vietname vyžiadali najmenej 15 obetí a 19 zranených, informovali v stredu miestne úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Od sobotňajšieho večera spadlo v niektorých častiach stredného Vietnamu viac ako 1100 milimetrov zrážok. V tejto oblasti sa nachádza významný pás produkcie kávy, ako aj najobľúbenejšie pláže, ale často tam dochádza k búrkam a povodniam. „Niektoré kávové plantáže v nížinách Dak Laku sú hlboko pod vodou,“ citovala agentúra Reuters jedného obchodník s kávou so sídlom v tejto provincii. Keďže tam dažde pokračujú, spomalil sa zber úrody.

Šesť ľudí prišlo o život v strednej časti Vietnamu v pondelok, keď autobus zavalila zosúvajúca sa pôda a padajúce skaly v horskom priesmyku Khanh Le v provincii Khanh Hoa. V utorok zmietlo nákladné auto, ktorého vodič sa pokúšal prejsť zaplavenú priehradu.

Mnohé cesty zablokovali padajúce kamene

Zatopených bolo takmer 20.000 domov a tisíce ľudí sa museli evakuovať. V meste Quy Nhon v noci na stredu voda rýchlo stúpala, zaplavila jeho časti viac ako dvoma metrami vody a prinútila miestnych obyvateľov vyliezť na strechy a zvonice. Mnohé cesty zablokovali padajúce kamene a zosuvy pôdy, čo narušilo dopravu.

Hladina vody sa zvyšovala aj v starobylom meste Hoi An s drevenými domami, ktoré je zapísané na zozname UNESCO a ktoré sa ešte stále zotavuje z škôd spôsobených predchádzajúcou vlnou povodní pred dvoma týždňami. Turisti a obyvatelia sa podľa záberov v médiách pohybovali po uliciach mesta na loďkách. Očakáva sa, že lejaky budú pokračovať aj v strednej časti Vietnamu aj v stredu; niekde môže spadnúť do 400 milimetrov zrážok. Úrady preto varovali pred ďalšími povodňami a zosuvmi. Podľa vietnamského národného štatistického úradu si prírodné katastrofy tento rok vyžiadali už 279 mŕtvych alebo nezvestných a spôsobili škody vo výške najmenej 1,7 miliardy eur.

Viac o téme: VietnamZosuvPovodneObete
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Autobus zavalila padajúca pôda
Zosuvy pôdy v strednej časti Vietnamu si vyžiadali najmenej šesť obetí
Zahraničné
Francúzsko zadržalo muža obvineného
Francúzsko zadržalo muža obvineného zo sexuálneho zneužívania detí: Bol 14 rokov na úteku
Zahraničné
Zabudnutá hrôza z 1.
Zabudnutá hrôza z 1. svetovej vojny sa vracia: Na Ukrajine sa šíri plynová sneť! Takmer vždy je smrteľná
Zahraničné
Polícia v rámci akcie
Polícia v rámci akcie proti obchodovaniu s ľuďmi skontrolovala 317 osôb: Ako to dopadlo?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Topmodelka Michaela Kocianová prezradila, kde bude svadba i to, aké šaty by si chcela obliecť v deň D
Topmodelka Michaela Kocianová prezradila, kde bude svadba i to, aké šaty by si chcela obliecť v deň D
Feminity TV
Zuzana Čaputová o VÝHODE toho, že už nie je prezidentka: V tomto už má na výber!
Zuzana Čaputová o VÝHODE toho, že už nie je prezidentka: V tomto už má na výber!
Prominenti
Biela vrana: Ocenenie za celoživotný prínos získal bojovník proti nacizmu a komunistickému režimu 101-ročný Otto Šimko
Biela vrana: Ocenenie za celoživotný prínos získal bojovník proti nacizmu a komunistickému režimu 101-ročný Otto Šimko
Správy

Domáce správy

FOTO V niektorých okresoch Slovenska
V niektorých okresoch Slovenska sa môže tvoriť hmla
Domáce
FOTO Priznania opozičníkov s prekvapeniami:
Priznania opozičníkov s prekvapeniami: Ani oni nie sú žiadni chudáciu, papierový bezdomovec a početné príplatky!
Domáce
Obecná polícia má dostať
Obecná polícia má dostať nové právomoci: Vodičom bude môcť dať fúkať aj zadržať vodičák!
Domáce
Historicky najväčší rozpočet: Petržalka investuje v roku 2026 rekordných 131 miliónov eur
Historicky najväčší rozpočet: Petržalka investuje v roku 2026 rekordných 131 miliónov eur
Bratislava

Zahraničné

Poplach v Rumunsku: Vzdušný
Poplach v Rumunsku: Vzdušný priestor narušil cudzí dron! Bukurešť vyslala stíhačky
Zahraničné
Tragická bilancia: Povodne a
Tragická bilancia: Povodne a zosuvy si vo Vietname vyžiadali najmenej 15 obetí
Zahraničné
Emmanuel Macron
Máme povinnosť dosiahnuť výsledky v programe vývoja stíhačiek FCAS, uviedol Macron
Zahraničné
FOTO Prezident Donald Trump sa
Veľká dohoda v Bielom dome! Spojené štáty zaradili Saudskú Arábiu na zoznam hlavných spojencov mimo NATO
Zahraničné

Prominenti

Tom Cruise
Tom Cruise sa vyjadril k rozvodu svojej EX Nicole Kidman: Pocit zadosťučinenia... KARMA!
Zahraniční prominenti
Módna prehliadka Marcela Holubca.
Zuzana Čaputová o VÝHODE toho, že už nie je prezidentka: V tomto už má na výber!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Joj média párty.
Dcérka slovenského moderátora sa narodila s 12 prstami: Jeden jej ODPADOL... Ďalší musia OPEROVAŤ!
Domáci prominenti
Speváčka Petra Janů: Pokus
Speváčka Petra Janů: Pokus o samovraždu kvôli nešťastnej láske! Skončila v blázinci
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO mince z 15. a
Záhrada sa zmenila na zlatú baňu: Nález za pol milióna zmenil život manželov navždy! Neuveríte, čo našli
Zaujímavosti
FOTO Staroveká kresťanská mozaika odhaľuje
Mysteriózny nález v Turecku: Stratené biblické tajomstvá ODHALENÉ! Stará mozaika prekvapila aj vedcov
Zaujímavosti
Najzdravší alkohol? Odborníci prehovorili:
Najzdravší alkohol? Odborníci prehovorili: TENTO DRINK môže byť pre telo prekvapivo výhodný!
Zaujímavosti
KVÍZ: Ako dobre poznáte
KVÍZ: Ako dobre poznáte svoje srdce?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk

Ekonomika

TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom

Šport

O všetkom je rozhodnuté: Slovenskí sokoli spoznali kvarteto možných súperov v baráži o MS!
O všetkom je rozhodnuté: Slovenskí sokoli spoznali kvarteto možných súperov v baráži o MS!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Prepíšte dejiny! Najmenšia krajina v histórii sa premiérovo prebojovala na MS vo futbale
Prepíšte dejiny! Najmenšia krajina v histórii sa premiérovo prebojovala na MS vo futbale
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Brutálnu bitku hráčov museli upokojiť až ťažkoodenci: Vzduchom lietali päste a obušky
VIDEO Brutálnu bitku hráčov museli upokojiť až ťažkoodenci: Vzduchom lietali päste a obušky
Ostatné
VIDEO Tvrdá bomba v presilovke: Dvorský gólom temer roztrhol sieť, vysoká prehra pre Nemca
VIDEO Tvrdá bomba v presilovke: Dvorský gólom temer roztrhol sieť, vysoká prehra pre Nemca
Zostrihy NHL

Auto-moto

NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Novinky
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Novinky
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
Klasické testy

Kariéra a motivácia

5 vecí, ktoré by ste si mali o firme zistiť, aby ste boli v novej práci spokojní
5 vecí, ktoré by ste si mali o firme zistiť, aby ste boli v novej práci spokojní
Hľadám prácu
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Pre zamestnávateľov
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
Motivácia a inšpirácia
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
Vyhorenie

Varenie a recepty

Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Výber receptov
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie stehno

Technológie

AKTUÁLNE: Chyba vo WhatsAppe sprístupnila údaje o 3.5 miliardy účtov každému, kto ich chcel vidieť
AKTUÁLNE: Chyba vo WhatsAppe sprístupnila údaje o 3.5 miliardy účtov každému, kto ich chcel vidieť
Správy
Vedci potvrdili zásadnú teóriu, ktorá otvára dvere k lietadlám rýchlejším než rakety. Z Bratislavy do Los Angeles sa budeme môcť dostať za menej ako hodinu
Vedci potvrdili zásadnú teóriu, ktorá otvára dvere k lietadlám rýchlejším než rakety. Z Bratislavy do Los Angeles sa budeme môcť dostať za menej ako hodinu
Technológie
Lovci „mamutov“ dorazili aj na Slovensko: Obávaný podvod Telekopye už funguje aj u nás, takto prebieha
Lovci „mamutov“ dorazili aj na Slovensko: Obávaný podvod Telekopye už funguje aj u nás, takto prebieha
Bezpečnosť
Najpokročilejší model na predpovedanie počasia je tu: WeatherNext 2 od Googlu ťa pripraví aj na najhoršie
Najpokročilejší model na predpovedanie počasia je tu: WeatherNext 2 od Googlu ťa pripraví aj na najhoršie
Technológie

Bývanie

K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie

Pre kutilov

Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Topmodelka Michaela Kocianová je šťastne zasnúbená: Prezradila, kde bude svadba a aké šaty by si chcela obliecť v deň D
Slovenské celebrity
VIDEO: Topmodelka Michaela Kocianová je šťastne zasnúbená: Prezradila, kde bude svadba a aké šaty by si chcela obliecť v deň D
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Priznania opozičníkov s prekvapeniami:
Domáce
Priznania opozičníkov s prekvapeniami: Ani oni nie sú žiadni chudáciu, papierový bezdomovec a početné príplatky!
Obecná polícia má dostať
Domáce
Obecná polícia má dostať nové právomoci: Vodičom bude môcť dať fúkať aj zadržať vodičák!
MIMORIADNY ONLINE Stav najvyššej
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Stav najvyššej pohotovosti: Stíhačky NATO museli vzlietnuť! Reakcia na ruské útoky
Tajomný odkaz z ruského
Zahraničné
Tajomný odkaz z ruského vysielača: Pôsobí desivo! Podobný zaznel aj pred inváziou na Ukrajinu

Ďalšie zo Zoznamu