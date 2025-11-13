Nedal si povedať! Polícia obvinila 29-ročného Prešovčana, jazdil napriek zákazu

PREŠOV - Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 29-ročného miestneho muža. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v pondelok (10. 11.) večer viedol osobné vozidlo po Volgogradskej ulici v Prešove, kde ho z dôvodu nekoordinovanej jazdy zo strany na stranu policajná hliadka zastavila a podrobila kontrole.
Výsledok dychovej skúšky
„Výsledok dychovej skúšky bol u muža negatívny, no výsledok testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok vykazoval pozitivitu. Mužovi následne odobrali biologický materiál na ďalšie skúmanie,“ povedala Ligdayová s tým, že pri kontrole vodiča zistili, že má zadržaný vodičský preukaz a uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s platnosťou do septembra 2030. Trest mu súd uložil v septembri tohto roku. Muža umiestnili do cely policajného zaistenia.